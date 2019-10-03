Fehim İbrahimhakkıoğlu'ndan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Erzurumlu alim İbrahim Hakkı Hazretlerinin altıncı kuşak torunu Fehim İbrahimhakkıoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.



Çakıl taşlarını kullanarak ortaya koyduğu eserlerle kendine has bir üslup oluşturan ve bu yönüyle dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle karşılanan Fehim İbrahimhakkıoğlu, Rektör Çomaklı'nın misafiri oldu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çomaklı, taşın soğuk ve sert yüzünü usta bir dokunuşla sanat eserine dönüştüren, yoğun emek ve gayretle yaptığı eserleri birçok saygın müzede sergilenen Fehim İbrahimhakkıoğlu'nun Erzurum için önemli bir değer olduğunu vurguladı.



Yaşamına İstanbul'da devam etmesine rağmen Erzurum ile bağını koparmayan, yine bu ziyaretleri esnasında Atatürk Üniversitesine de gelerek nezakette bulunan İbrahimhakkıoğlu'na sanat hayatında başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaptığı resimlerle kendi alanında önemli bir boşluğu doldurduğu için ayrıca teşekkür etti.



Atatürk Üniversitesinin şehrin kültür ve sanatına önemli katkılar sunduğunu, yaptığı çalışmalar ile birçok geleneğin devam etmesine imkan tanıdığını vurgulayan Fehim İbrahimhakkıoğlu, üniversitede yapılan akademik araştırmalar sayesinde ise bilinmeyen ya da unutulmaya yüz tutmuş nice eserin gün yüzüne çıkmasına vesile olduğunu söyledi.



Gösterdiği yakın ilgiden ötürü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden İbrahimhakkıoğlu, sanata ve sanatçıya verdiği değerden dolayı yine kendine has tarzıyla çakıl taşlarını bir araya getirerek oluşturduğu eseri Rektör Çomaklı'ya hediye etti. - ERZURUM