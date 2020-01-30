"Fehim Paşa Konağı" üniversiteliler için kampüste sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Fehim Paşa Konağı' üniversiteliler için kampüste sahnelendi - Son Dakika

"Fehim Paşa Konağı" üniversiteliler için kampüste sahnelendi

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun imzaladığı iş birliği protokolüyle hayata geçirilen "Sanat Kampüste" etkinliği kapsamında, Konya Devlet Tiyatrosu (KDT), Selçuk Üniversitesinde (SÜ) ilk oyununu öğrencilerin beğenisine sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun imzaladığı iş birliği protokolüyle hayata geçirilen "Sanat Kampüste" etkinliği kapsamında, Konya Devlet Tiyatrosu (KDT), Selçuk Üniversitesinde (SÜ) ilk oyununu öğrencilerin beğenisine sundu.

KDT, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Sahnesi'ni dolduran üniversitelilere "Fehim Paşa Konağı" oyunuyla "merhaba" dedi.

Turgut Özakman'ın yazdığı, Rejisör Bengisu Gürbüzer Doğru'nun sahneye uyarladığı "Fehim Paşa Konağı", 1908 yılında geçiyor.

Oyun, dönemin ünlü kabadayılarından Rasim Baba'nın oğlu Yusuf'un, Fehim Paşa'nın kızı Mihriban'a gönlünü kaptırarak kara sevdaya düşmesiyle Fehim Paşa Konağı'nda yaşanan heyecanlı ve eğlenceli günleri anlatıyor.

"Öğrencileri tiyatro salonunda görmek bizim için çok özel"

KDT Müdürü Doğan Doğru, oyun öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan iş birliği protokolünden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Salonun neredeyse tamamının dolduğunu belirten Doğru, "Öğrencilerin katılımı çok yoğun. Okullar yeni tatil olmuşken bu kadar yoğunluk varsa, açıkken ne kadar yoğunluk olur düşünemiyoruz." dedi.

Doğru, etkinliği 12 pilot bölge arasında ilk uygulayan tiyatronun KDT olduğunu dile getirdi.

Bu tür uygulamaların devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Doğru, "Öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı tiyatro salonlarında görmek bizim için çok özel. Bu kapsamda biz de kendi sorumluluklarımızı biliyoruz. Bir tiyatro eseri aynı zamanda bir kitaptır. O nedenle bu projenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çok güzel bir faaliyet." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:58 Kaynak: AA
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