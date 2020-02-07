Fehmi Babacan adına yapılan cami ibadete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fehmi Babacan adına yapılan cami ibadete açıldı - Son Dakika

Fehmi Babacan adına yapılan cami ibadete açıldı

6 saat önce

Babacan Holding kurucusu Fehmi Babacan adına Esenyurt'taki Babacan Premium projesi içerisinde inşa edilen cami ibadete açıldı.

Fehmi Babacan adına yapılan cami ibadete açıldı, System.String[]

Babacan Holding kurucusu Fehmi Babacan adına Esenyurt'taki Babacan Premium projesi içerisinde inşa edilen cami ibadete açıldı.

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan ile Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan tarafından yaptırılan Fehmi Babacan Camisi, bugün Esenyurt Müftüsü Abdulsamet Erkul'un kıldırdığı cuma namazıyla hizmete alındı.

Esenyurt sınırları içerisinde inşa edilen Babacan Premium Projesi'nde yer alan yaklaşık 500 metrekare büyüklüğe sahip camide, aynı anda 750 kişi ibadet edebilecek.

Açılışta konuşan Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, 2018 Aralık'ta kaybettikleri babaları Fehmi Babacan'ın eksikliğini hep içerilerinde hissettiklerini belirterek, camiyi onun anısına yaptırdıklarını söyledi.

Caminin sadece projede yaşayanlara değil tüm ilçe halkına hizmet vereceğini dile getiren Babacan, bundan sonra inşa edecekleri projelerde de benzer ibadet alanlarını hayata geçireceklerini kaydetti.

Babacan, yapının, ilçedeki 85. cami olacağını ifade ederek, bulunduğu mahalledeki bir eksikliği gidereceğini anlattı. İbrahim Babacan, caminin yapımında emeği geçenlere ve açılışa katılanlara teşekkür etti.

Esenyurt, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çinli doktordan korkunç açıklama: Hükümet 11 milyon insanı feda etti
Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki, Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı.
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 21:20:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fehmi Babacan adına yapılan cami ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]