Son Dakika Haberleri: Fejsa 3 yıllığına Fenerbahçe'de
Son Dakika Güncel Haber

Fejsa 3 yıllığına Fenerbahçe'de

1 saat önce

Fenerbahçe, Benfica'nın başarılı orta sahalarından Ljubomir Fejsa ile 3 yıllığına anlaştı.

Fejsa 3 yıllığına Fenerbahçe'de, System.String[]
Fenerbahçe, Benfica'nın başarılı orta sahalarından Ljubomir Fejsa ile 3 yıllığına anlaştı. Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncuya kasasından çıkacak bonservis bedeli ile 3 milyon Euro olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon ligde başarılı bir grafik sergileyemeyen ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfere hızlı başlamaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yönetime ilettiği isimlerin başında yer alan ve Benfica'da forma giyen Fejsa ile sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı. Oyuncuya yıllık 1.7 milyon Euro garanti para ile 3 yıllık anlaşama sunan Fenerbahçe, Portekiz ekibine ise 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-laciverliler öte yandan Fejsa'nın kontratında, 300 bin Euro'yu aşmamak kaydıyla bonuslar da koymaya hazırlandığı öğrenildi.
(Güven Mert Ercan/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
er, benfica, euro, fenerbahçe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Kolarov'a 2,8 milyon euro teklif etti! Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: BeIN Sports çekilmek istiyor Fenerbahçe, Fejsa transferini bitirdi! İşte yıllık ücreti Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:54:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fejsa 3 yıllığına Fenerbahçe'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]