Feke'de 15 fidanla başlayan kivi üretimi, 10 bin ağaca ulaştı - Son Dakika

Feke'de 15 fidanla başlayan kivi üretimi, 10 bin ağaca ulaştı

05.11.2020 08:09
Feke'de 15 fidanla başlayan kivi üretimi, 10 bin ağaca ulaştı, System.String[]

ADANA'nın Feke ilçesinde 16 yıl önce bir devlet memurunun deneme amaçlı 15 fidan dikerek başladığı ve verim alınınca ilçe halkının da rağbet gösterdiği kivide üretim 10 bin ağaca ulaştı.

ADANA'nın Feke ilçesinde 16 yıl önce bir devlet memurunun deneme amaçlı 15 fidan dikerek başladığı ve verim alınınca ilçe halkının da rağbet gösterdiği kivide üretim 10 bin ağaca ulaştı. Üretici kivi hasadına başlarken, Adana Tarım ve Orman il Müdürü Adil Alan, "Yıllar önce Feke'de bu denli kivi üretimi olacağı kimsenin aklına gelmezdi. İleride çiftçilerimize yüzde 70-90 civarında hibe desteği sunarak ilçelerimizde farklı ürünleri yetiştirmek için denemeler yapacağız" dedi.

Geniş ve verimli tarım arazilerine sahip Çukurova'da mısır, pamuk, narenciye gibi ürünler öne çıkarken Adana'nın Feke ilçesinin mikro iklim özelliği taşıyan Yeşildüşmüş Mahallesi'nde çiftçiler, 110 dönüme ekimini yaptıkları kivileri hasat etti. Benzer iklim özelliklerine sahip Dürelli, Bahçeler ve Belenköy mahallelerinin belirli bölgelerinde de kivi hasadına başlandı. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla alanda üretimi yapılan kivi, çiftçiler için önemli bir gelir kapısı haline geldi. Feke'de 16 yıl önce ilçede görevli bir kamu görevlisinin girişimiyle 15 fidan ile başlayan kivi üretimi bugün bölgede 10 binin üzerindeki kivi ağacıyla devam ediyor. Kivi hasadına Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz ile birlikte katılan ve çiftçilerle uzun süre sohbet eden Adana Tarım ve Orman il Müdürü Adil Alan, ilçedeki kivi üretiminin tarım adına güzel bir örnek olduğunu dile getirdi. Üreticiler ise Alan'a kivinin kilogramını bahçede 4 liraya satmalarına karşılık tüccarların kendilerine kilogramı 2,5 liradan teklifler sunduğunu, buna karşın marketlerde kivinin fahiş fiyatlara satıldığı konusunda şikayette bulundu.

'FEKE'DE KİVİ VAR DESELER KİMSE İNANMAZDI'Bölgedeki kivi üreticisiyle yakın temas halinde olduklarını ve sorunlarını birebir dinlediklerini kaydeden Alan, yerli marketlerle görüşüp ürünün direkt olarak bahçe sahiplerinden alınması için çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Yaklaşık 110 dekarlık bahçelerde kivi hasadının başlamasının kendileri adına heyecan verici olduğunu dile getiren Alan, "Biri çıkıp 'Feke'de kivi var' dese kimse inanmazdı. Bugün, kivide olduğu gibi ova ve kırsaldaki ilçelerimizde farklı ürünler yetişebiliyor. Biz de İFAD projesiyle yeni ürünler denemeye başlayacağız. Bu süreçte çiftçilerimize yüzde 70-90 arasında hibe desteğinde bulunacağız. Bu tip ürünleri gerek pazarlama gerekse de işleme konusunda üreticimize destek vereceğiz. Feke'den bir çiftçi çıkıp 'ben soğuk hava deposu yapacağım' derse bakanlığımızın yüzde 50 hibe vereceği projeler devreye girebilir" dedi.

Bölgede kivi üretimi yapan çiftçi Murat Soylu ise bazı tüccarların ürünlerini ucuza almaya çalıştığını belirterek, pazarlama konusunda bazı eksikliklerinin olduğunu vurguladı.


Feke'de 15 fidanla başlayan kivi üretimi, 10 bin ağaca ulaştı
Feke'de 15 fidanla başlayan kivi üretimi, 10 bin ağaca ulaştı
Feke'de 15 fidanla başlayan kivi üretimi, 10 bin ağaca ulaştı
Feke'de 15 fidanla başlayan kivi üretimi, 10 bin ağaca ulaştı
Feke'de 15 fidanla başlayan kivi üretimi, 10 bin ağaca ulaştı

Tarım, Adana, Kivi, Feke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Feke'de 15 fidanla başlayan kivi üretimi, 10 bin ağaca ulaştı - Son Dakika


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