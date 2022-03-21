Feke'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Feke'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinliği düzenlendi

21.03.2022 17:25
Feke'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinliği düzenlendi

Adana'nın Feke ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

Adana'nın Feke ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

Feke Kaymakam Vahit Yılmaz, Yerebakan Mahallesi Tordere mevkiinde fidan dikim törenine katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bin adet karaçam ve kızılçam fidanını toprakla buluşturduklarını belirtti.

Etkinliğe, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Feke'de '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Feke'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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