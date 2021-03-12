Adana'nın Feke ilçesinde, 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uğurlubağ Mahallesi'nde 2 aile arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Halil İbrahim K, Muhammet K. ve Murtaza T. yaralandı.
Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Halil İbrahim K, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika