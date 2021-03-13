Feke'de bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Feke'de bıçaklı kavga: 3 yaralı
13.03.2021 00:58
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurlubağ Mahallesinde Murtaza T. (58) ile Halil İbrahim K. (53) ve oğlu Muhammet K. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurlubağ Mahallesinde Murtaza T. (58) ile Halil İbrahim K. (53) ve oğlu Muhammet K. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralılardan baba ile oğlunu Kozan Devlet Hastanesine, diğer yaralıyı ise özel bir hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - ADANA
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