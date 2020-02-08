Feke'de heyelan nedeniyle yol çöktü - Son Dakika
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Feke'de heyelan nedeniyle yol çöktü

6 saat önce

ADANA'nın Feke ilçesinde Kayadibi Mahallesi'nini merkeze bağlayan yol heyelan nedeniyle çöktü.

Feke'de heyelan nedeniyle yol çöktü, System.String[]

ADANA'nın Feke ilçesinde Kayadibi Mahallesi'nini merkeze bağlayan yol heyelan nedeniyle çöktü. İlçede bir ev de yıkılarak kullanılmaz hale geldi.

İlçede 3 gündür etkili olan yağış sonrası Kayadibi Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan yolun 200 metrelik bölümü heyelan nedeniyle çöktü. Yol üzerinde elektrik telleri ve köyün içme suyunun borularının bulunduğu kısım da zarar gördüğü için köyün elektrik ve suyu kesildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yol araç trafiğine kapandı. Uğurlubağ Mahallesi'ndeki Osman Çelen'e ait yayla evi oluşan heyelan nedeniyle yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Geçen yıl Şubat ayında heyelan nedeniyle yine aynı yolda çökme meydana geldiği bildirildi.


Feke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:37 Kaynak: DHA
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