Feke'de iki otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 yaralı - Son Dakika

Feke'de iki otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 yaralı
Feke'de iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı ADANA'nın Feke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Feke'de iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı
ADANA'nın Feke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Feke- Saimbeyli yolu ilçe çıkışında meydana geldi. Saimbeyli yönünden ilçe merkezine giden Ahmet Erciyas (28) yönetimindeki 38 D 0890 plakalı otomobille karşı yönden gelen Özdemir Durmuşoğlu'nun kullandığı 01 Z 1711 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Erciyas ile diğer otomobildeki Aygül Durmuşoğlu (35), Hatice Durmuşoğlu (56) ve Yusuf Durmuşoğlu (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:17 Kaynak: DHA
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