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Feke'de karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Feke'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

02.02.2022 14:52
Feke'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, karla mücadele çalışmalarını tüm yollar açılıncaya kadar sürdüreceklerini belirtti.

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, karla mücadele çalışmalarını tüm yollar açılıncaya kadar sürdüreceklerini belirtti.

Sel, açıklamasında, iki haftadır devam eden yoğun kar yağışına karşı Kaymakam Vahit Yılmaz'ın koordinatörlüğünde yetkili kurumların yoğun şekilde çalıştığını bildirdi.

Sınırlı imkanlarına rağmen belediye olarak kendi iş makinelerinin yanı sıra yeni iş makineleri de kiralayarak çalışmaları sürdürmek için tüm imkanları zorladıklarını aktaran Sel, "Vatandaşlarımızı zorda bırakmayacağız. Vatandaşlarımız emin olsun açılmadık mahalle yolu, ara yol, tek bir ev bile bırakmadan çalışmalarımız bitmeyecek. Tek istediğimiz halkımızın sabırlı olması. Tüm gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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Ahmet Sel, kar, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Feke'de karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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