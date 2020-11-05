Feke'de kivi hasadı başladı - Son Dakika

Adana'nın Feke ilçesinde kivinin hasadına başlandı.

Kivi hasadına katılan Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 yıl önce mahalle sakinleri tarafından 15 fidanla deneme amaçlı ekilen kivinin, 10 bin ağaca ulaşıldığını söyledi.

Adana'da bulunan yerli marketlerle görüşüp bahçe sahiplerinden alımını yapma konusunda adım atacaklarını belirten Yılmaz, "Feke ilçesinin mikro iklim özelliği taşıyan Yeşildüşmüş Mahallesi'nde çiftçiler, 110 dönüme ekimini yaptıkları kivileri hasat etti. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla alanda üretimi yaygınlaşan kivi, çiftçilere önemli gelir sağlıyor." diye konuştu.