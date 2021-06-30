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Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı

30.06.2021 12:35
Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı, System.String[]

ADANA'nın 16 bin 536 nüfuslu ilçesi Feke'deki lavanta tarlaları, son 1 ayda 60 bin yerli ve yabancı turist ağırladı.

ADANA'nın 16 bin 536 nüfuslu ilçesi Feke'deki lavanta tarlaları, son 1 ayda 60 bin yerli ve yabancı turist ağırladı.

İlçenin tarımsal kuraklıkla mücadele eden Tapan Yöresi'nde 3 yıl önce yetiştirilmeye başlanan lavantalar, hem katma değeri yüksek ürün kazancıyla hem de turistik cazibesiyle bölge halkına gelir kapısı oldu. Mor renkli çiçeklerin açmasıyla tarlalar adeta film platosuna dönüşürken, yöreyi saran güzel koku ise yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Feke Belediyesi'nin desteğiyle ev kadınları ekim alanını genişlettikleri lavanta tarlalarındaki tesislerde yöresel ürün, yiyecek-içecek ve çiçek satışı da yaparak meslek sahibi oldu.

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, tarlaları gezerek incelemelerde bulundu. Bölgede 3 yıl önce dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün girişimleriyle 40 dönümde yetiştirilen lavantaların bugün 200 dönümde yetiştirildiğini kaydetti.GELİR KALEMLERİ FAZLALavantanın ilçedeki önemi ve bölgenin turistik diğer unsurlarından bahseden Başkan Sel, şöyle konuştu: "İlçemiz tarihi bir yer olmasının yanı sıra artık aynı zamanda oldukça turistik bir ilçe. Bölgemizde yamaç paraşütü ve rafting sporları yapılıyor. Lavanta tarlalarımızın da turizme katkısı çok büyük. Pandemi öneminde sosyal mesafeli ziyaretçiler geliyordu ama kısıtlamalar rahatlatılınca patlama oldu, 1 ayda 60 bin ziyaretçi geldi. Bu sezonu ortalama 100 bin ziyaretçiyle kapatacağımızı düşünüyorum. Lavanta, gelir kalemleri fazla olan bir ürün. İlaç, kozmetik, gıda, parfümeri, sanayi endüstrilerinde kullanılabiliyor. Yağının katma değeri yüksek. Görselliğiyle insanları büyülüyor. Gelip fotoğraf çekiyorlar ve buradaki tesislerde kahvaltı yapabiliyorlar. Hem buradaki kadınlarımız kazanıyor hem de ilçemizdeki diğer esnaflar kazanıyor. 15-20 gün sonra lavantalarımız ürüne dönüşecek. Herkesi ziyarete bekliyoruz."

İzmir'den ilçeye gelerek lavanta tarlasını ziyaret eden Hande Yılmaz da ilçeyi çok beğendiğini vurgulayarak, ilk defa böyle bir güzellik gördüğünü söyledi.


Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı
Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı
Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı
Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı
Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı
Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı
Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı
Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı
Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı
Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı
Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı
Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı
Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı
Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı
Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı

Hisarcık, Lavanta, turist, Feke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Feke'de lavanta tarlaları 1 ayda ilçe nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı - Son Dakika


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