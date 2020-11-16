Feke'de orman köylerine güneş enerji sistemiyle katkı - Son Dakika

Adana'da, Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) kredileri kapsamında Feke ilçesi Paşalı Mahallesi'nde bulunan 8 evin çatısına güneş enerji sistemi kurulduğu bildirildi

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından diğer orman köylülerine de örnek olması için tamamı hibe kapsamında kurulan "Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemi" sayesinde orman köylülerinin artık elektrik faturası ödemekten büyük oranda kurtulacağı kaydedildi.

Fazla üretilen elektriğin bedelinin ise ilgili dağım şirketi tarafından hesaplarına yatırılacağının belirtildi.

Çok önemli bir projenin hayata geçirildiğini kaydeden Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "Bakanımızın ve Orman Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle özellikle orman köylülerimizin tüketmiş oldukları elektriği kendi evlerinin üzerine kurduğumuz panellerle güneşten faydalanarak üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle enerji açığımız azalmış olacak." ifadelerini kullandı.