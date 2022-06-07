Feke'de sağanak nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Feke'de sağanak nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

07.06.2022 10:44
Feke'de sağanak nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Feke ilçesinde, sağanak nedeniyle kapanan mahalle yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Feke ilçesinde, sağanak nedeniyle kapanan mahalle yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Güzpınarı, Süphandere ve Belenköy mahallelerini birbirine bağlayan yol, yüksek kesimlerden gelen toprak ve taşlar sonucu kapandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Feke Belediyesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla yolu temizledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle yolu ulaşıma açıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Feke'de sağanak nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Son Dakika

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