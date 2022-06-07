İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Güzpınarı, Süphandere ve Belenköy mahallelerini birbirine bağlayan yol, yüksek kesimlerden gelen toprak ve taşlar sonucu kapandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Feke'de sağanak nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Son Dakika

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