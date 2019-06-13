Feke'de sağanak sele dönüştü
1 saat önce
ADANA'nın Feke ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:22 Kaynak: DHA
ADANA'nın Feke
ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçeye bağlı kırsaldaki Güzpınarı, Kisenit, Belen
ve Gürümze mahallelerinde etkili olan sağanak yağış, taşkın ve sele neden oldu. Sel nedeniyle yaklaşık 10 saat trafiğe kapanan yollar, belediye ekipleri tarafından açıldı. Jandarma
ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan da inceleme yaptı.
- Fekeadana
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