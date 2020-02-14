Feke'de şehit yakının bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi - Son Dakika

Adana'nın Feke ilçesinde, şehit yakını tarafından yolda bulunan para dolu cüzdan, sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Feke Kaymakamlığında çalışan şehit ağabeyi Hayrullah Özbek, yolda içerisinde 2 bin 420 lira olan cüzdan buldu.

Cüzdanı, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Gün'e teslim eden Özbek, sahibinin bulunmasını istedi.

AK Parti İlçe Başkanı Gün de, cüzdandaki kimlikten, sahibi Hamide Sonbaş'a (80) ulaştı.

Parti binasına gelen Sonbaş, içerisinde yeni çektiği engelli ve yaşlı aylığı bulunan cüzdanını teslim alarak, bulan kişiye teşekkür etti.