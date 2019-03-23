Son Dakika Haberleri: Feke'de Yanan Ev, Küle Döndü

Feke'de Yanan Ev, Küle Döndü

59 dakika önce

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tokmanaklı Mahallesinde Rasim Dursun'a ait ev tamamen yanarak kül oldu.

Feke'de Yanan Ev, Küle Döndü, System.String[]
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tokmanaklı Mahallesinde Rasim Dursun'a ait ev tamamen yanarak kül oldu.

Tokmanaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Rasim Dursun'a ait evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangında kullanılamaz hale gelen ev söndürülürken, alevlerin yükseldiği sırada evde kimsenin olmadığı belirtildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:19 Kaynak: DHA

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