Feke'de Yanan Ev, Küle Döndü
59 dakika önce
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tokmanaklı Mahallesinde Rasim Dursun'a ait ev tamamen yanarak kül oldu.
Adana
'nın Feke
ilçesine bağlı Tokmanaklı Mahallesinde Rasim Dursun'a ait ev tamamen yanarak kül oldu.
Tokmanaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Rasim Dursun'a ait evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, Adana Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangında kullanılamaz hale gelen ev söndürülürken, alevlerin yükseldiği sırada evde kimsenin olmadığı belirtildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:19 Kaynak: DHA
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