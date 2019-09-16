Feke'de yıldırım düştü 5 inek telef oldu
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ADANA'nın Feke ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 5 inek telef oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:55 Kaynak: DHA
ADANA'nın Feke ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 5 inek telef oldu.
Feke'nin Kazancı Mahallesi ve çevresinde dün akşam etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına sırasında düşen yıldırım düştü. Açık arazide otlarken yıldırımın isabet ettiği Mehmet Akkaya'ya ait 3 inek ve Mehmet Nuri Akkaya'ya ait 2 inek telef oldu.
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