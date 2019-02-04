Feke'de Yol Çöktü, Köyle İrtibat Kesildi
1 saat önce
ADANA'nın Feke ilçesine bağlı Kayadibi köyünü merkeze bağlayan yolun yaklaşık 150 metrelik bölümü, heyelan nedeniyle çöktü.
ADANA'nın Feke
ilçesine bağlı Kayadibi köyünü merkeze bağlayan yolun yaklaşık 150 metrelik bölümü, heyelan nedeniyle çöktü. Köyün, merkezle araç bağlantısı kesildi.
İlçede geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası yolun 150 metrelik bölümü heyelan nedeniyle çökerken yol üzerinde bulunan elektrik telleri ve köyün içme suyunun borularının bulunduğu kısım da zarar gördüğü için köyün elektrik ve suyu da kesildi. Feke Belediyesi, ekiplerinin yol yapım çalışmalarına başlayacağı açıklandı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:20 Kaynak: DHA
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