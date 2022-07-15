Feke ilçesine bağlı İncirli bölgesine 6 ayrı noktada aralıklarla çıkan orman yangınları, Feke ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz yaptığı açıklamada, "Feke ilçe sınırları içerisinde gece saat 01.40'da 15 dakika arayla 6 farklı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerimizin etkin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştür. Yeşil vatan uğruna gece gündüz ayrımı yapmadan fedakarca çalışan orman kahramanlarımızın ellerine, emeklerine sağlık" diyerek orman yangın söndürme ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Feke'deki orman yangınları söndürüldü - Son Dakika

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