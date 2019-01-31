Adana Büyükşehir Belediyesi
ve Eğitime Sosyal Katkı Derneğinin (ESKADE) "Feke
Lavanta Kokacak Projesi" kapsamında, ilçeye bağlı 5 köyde yaşayan kadın üreticilere 36 bin lavanta fidesi dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Akoluk
, İncirci, Paşalı
, Kertişli ve Tenkerli köylerinde yaşayan 21 kadın üreticiye 72 saatlik endemik bitki yetiştiriciliği eğitimi verildi.
Eğitimlerin ardından düzenlenen törenle kadın üreticilere ücretsiz 36 bin lavanta fidesi dağıtıldı.
ESKADE Başkanı Şaziment Ertekin Demirkıran, törende yaptığı konuşmada, bölgenin lavanta üretimi için uygun iklim avantajlarına sahip olduğunu belirterek, buradan elde edilecek lavanta çiçeği, yağı ve balı ile yöredeki insanlara önemli bir ekonomik kazanç sağlanacağını bildirdi.
Belediyenin Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanı Memili Güven de kadın girişimciliği teşvik edecek projeye destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.