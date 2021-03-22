Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Feke İlçe Emniyet Amiri Nermin Tercan ve jandarma ilçe komutanı Aydın Alataş ile birlikte şehit annesi ziyaret edildi.

Törende Başkan Sel'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Feke Şehitliği ve ilçedeki şehit aileleri ziyaret edildi.

Feke Kaymakam Vekili Fatih Mehmet Kestiroğlu ve Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk koydular, saygı duruşunda bulundular ve İstiklal Marşı'nı okudular.

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