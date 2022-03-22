Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı - Son Dakika
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Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

22.03.2022 14:37
Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Sel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe stadyumunda devam eden etkinlikte konuşan Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, bugün ilçenin gurur günü olduğunu belirtti.

Öğrencilerin şiir okuduğu ve halk oyunları gösterisi sunduğu etkinlikte, Mehteran Takımı da konser verdi.

Törenin ardından protokol üyeleri şehitliği ziyaret etti.

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İstiklal Marşı, Atatürk Anıtı, Ahmet Sel, Feke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı - Son Dakika


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