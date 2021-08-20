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Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi - Son Dakika

Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi

20.08.2021 13:10
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi, System.String[]

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde balçık içerisinde kalan merkez cami yoğun çaba sonrasında Cuma namazına yetiştirildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde balçık içerisinde kalan merkez cami yoğun çaba sonrasında Cuma namazına yetiştirildi. Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, "Camimizin iç tarafında 2 metreye kadar bir su basması vardı, içeride ciddi balçık vardı. Camimiz 3 günlük yoğun çalışma sonrasında bugün Cuma namazına hazır hale geldi" dedi.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde birçok eve ve iş yerine zarar verdi. Zarar gören yerlerden biri olan Bozkurt İlçesi Merkez Caminin içerisi de su ve balçık ile doldu. Ev ve iş yerlerinin temizlenmesi için fedakarca çaba sarf eden mavi bereli komandolar, bu kez de selde büyük zarar gören Bozkurt Merkez Camii'yi Cuma namazına yetiştirebilmek için kolları sıvadı. Mehmetçiğe, AFAD Gönüllüleri ile kamu ve kurumlar da destek verdi. Bölgede felaket sonrasında yoğun çaba ile temizlenen cami Cuma namazına hazır hale getirildi.

Cami Cuma namazına hazır

Konu ile alakalı açıklamada bulunan Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, "Bozkurt Merkez Camisi tescilli vakıf eseri. Bozkurt ilçemizdeki 3 tane tescilli vakıf eserinden bir tanesi ve merkezde bulunması münasebetiyle en kıymetlisi. Malumunuz sel felaketi yaşadık, sel felaketinde camimizin iç tarafında 2 metreye kadar bir su basması vardı, elektrik, ses sistemi tamamen bitmiş haldeydi. İçeride çok ciddi balçık vardı. Yine alt katta bayanlar bölümünde 1 buçuk metreye kadar balçıkla doluydu. 3 günlük çok yoğun bir çalışma ki bunda TSK Mensupları Mehmetçiğimizin çok büyük etkisi var, AFAD'ın AFAD Gönüllülerinin, bütün kamu kurumlarının, belediyelerin hepsinin katkılarıyla ciddi bir çalışmayla, insanüstü bir gayretle inşallah bugün Cuma namazına hazır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Allah bir daha böyle felaket yaşatmasın" dedi. - KASTAMONU

Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi

Kastamonu, Bozkurt, Cuma, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi - Son Dakika


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