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Felaketi hastane çalışanları önledi

18 dakika önce

Felaketi hastane çalışanları önlediDİYARBAKIR - Diyarbakır'da özel bir hastanenin yanında bulunan boş alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Felaketi hastane çalışanları önledi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da özel bir hastanenin yanında bulunan boş alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yanan kuru otlardan çıkan duman hastanedeki hasta ve hasta yakınlarını etkilerken alevleri, hastane çalışanları söndürdü.
Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir özel hastanenin yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere kuru otların bulunduğu boş alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangından çıkan dumanlar, hastanede bulunan hasta ve yakınlarını etkiledi. Hastane çalışanlarının yangına müdahalesi ile alevler söndürüldü. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alanda soğutma çalışması yaptı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Felaketi hastane çalışanları önledi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
Diyarbakır, 3. Sayfa
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