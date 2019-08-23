Felaketin 20. yılı Ümraniye'de anıldı

Ümraniye Belediyesi'nce düzenlenen 17 Ağustos 1999 Depremini Anma ve Temel Afet Eğitim Programı düzenlendi. Programa katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 20 yıl önceki şartlar göz önüne alındığında İstanbul ve Ümraniye'nin depreme daha hazır durumda olduğunu söyledi.



Ümraniye Belediyesi, 17 Ağustos depreminin yirminci yılında hem felakette yaşanan kayıpları andı, hem de temel afet eğitimi verdi. Ümraniye Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen 17 Ağustos 1999 Depremini Anma ve Temel Afet Eğitim Programı'na Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, belediye birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda önce deprem ve depreme karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi. Salondaki programın ardından, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi işbirliği ile belediye binası önüne getirilen deprem TIR'ında incelemelerde bulunuldu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve protokol üyeleri önce TIR'ın içerisinde verilen brifingi dinledi, ardından TIR'ın içerisinde bulundukları sırada 20 saniye süren yaklaşık 7 şiddetindeki deprem simülasyonu uygulandı.



Uygulamanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye, İstanbul, depreme hazır. 100 yıllık deprem 17 Ağustos 1999'da oldu, deprem olalı 20 seneyi geçti. 20 sene evvelki bilgi, beceri, duyarlılık, şimdi çok çok daha fazla o zamana göre. Hem halkın bilinçlenmesi, hem eğitimlerin artması, hem teknolojik birtakım üstünlüklerin ele geçirilmesi, üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, devletimiz bu konuda hakikaten duyarlı. Vatandaşımız duyarlı. Ümraniye de bu konuda ciddi hizmetler yapıyor bilinçlendirme konusunda. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi yetkilileri ile birlikte, çocuklara okullarda ciddi eğitimler veriliyor. Halk bilinçlendiriliyor. ABİS (Afet Bilgi Sistemi) ile teknolojik olarak, Ümraniye Belediyesi'nin adresine girdiğinizde orada toplanma alanlarından tutun da depremde neler yapılabileceğine dair bilgiler var. Biz de bu vesileyle hem yirminci yılda bu etkinliği devam ettirerek tekrar depremi hatırlatma amacıyla vatandaşlarımıza böyle bir seminer düzenledik. Bu seminerde kısa da olsa hem meclis üyelerimiz, hem muhtarlarımız, hem sivil toplum örgütlerimizle bunu tekrar hatırlamış olduk" dedi.



Kentsel dönüşüme dair önemli ifadeler kullanan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul'u kalabalıklaştırmanın sadece depreme hizmet edeceğinin altını çizerek, "Kentsel dönüşümde hem Türkiye, hem İstanbul önemli bir mesafe aldı diye düşünüyorum ama yeterli mi, belki yeterli değil. Hukukun getirdiği zorluklar, vatandaşın ikna edilmesi konusu ve birtakım maddi problemlerle birlikte, bu son 20 senede alınanları son 10 senede ve önümüzdeki 10 senede toparlamamız lazım diye düşünüyorum. Bu konuda ranta dönük değil de, hakikaten depremde can kaybı olmaması için, hasar meydana gelmemesi için neler yapabiliriz, bunun üzerinde daha çok ağırlıkla durmamız lazım. Buna doğru zaten yönelmeler var. İnsanlarımız bu depremi hatırladıkça, depremle ilgili sıkıntıları öğrendikçe ve duydukça, biraz da maldan vazgeçiyor. Çünkü İstanbul'un nüfusunu çoğaltarak, hane sayısını arttırarak depreme hizmet etmeyiz, daha çok zarar veririz. Ama hazır, depreme dayanıklı olmayan binaları, çöküntü alanındaki binaları tamir edersek, yeniden inşa eder ve depreme hazır hale getirirsek, o zaman hizmet etmiş oluruz. Önümüzdeki hızlanmada hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, hem belediyelerimizin nezdinde hem üniversitelerimizin, hem de halkımızın duyarlılığıyla bunu hızlandıracağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL