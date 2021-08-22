Felaketin boyutunu gözler önüne seren binaların son hali görüntülendi - Son Dakika

Felaketin boyutunu gözler önüne seren binaların son hali görüntülendi

Ağır hasarlı binalardan geriye enkaz yığını kaldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar gören ve adeta selin simgesi haline gelen binaların yıkım işlemleri tamamlandı. Enkaz halinde kalan binaların son hali ise havadan görüntülendi.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi, geride büyük bir yıkım bıraktı. Felaketten en büyük hasarı ise, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi gördü. Sel suları ilçede birçok bina ve iş yerine zarar vererek tamamen kullanılamaz hale getirdi. Kastamonu'da onlarca insan sel sularına kapılıp kaybolurken, 71 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı. Bozkurt ilçesinde felaket esnasında ağır hasar gören ve yarım yıkık görüntüsüyle adeta selin simgesi haline gelen 5 katlı Fatih 1 Apartmanı, kız öğrenci yurdu ve vatandaşların anılarını bırakıp taşıyabildikleri eşyalarla terk ettiği Yıldız Apartmanı'nın yıkım işlemleri tamamlandı. Bu 3 hasarlı binadan geriye ise enkaz halinde bekleyen taş parçaları kaldı Selin boyutunu gösteren 3 binanın enkazı havadan görüntülendi.

Selin ilçeye çok ağır geldiğini söyleyen Sinan Kartal isimli bir vatandaş, "Sel baya bir büyük, ağır geldi. Zannedersem 400 küsür kilo yağmış. Bu binalar selde yıkıldı. Sağ olsun hükumetimiz, devletimiz temizliyorlar. Bozkurtumuzu inşallah imar edecekler. Hepsinden Allah razı olsun. Bu binalar 3-5 senelik, bazıları 8-10 senelik binalar. Selde arada yol olmasına rağmen yol falan gitmiş, sel daha sonra binalara sirayet etmiş. Selde alt tarafları zaten yıkılmıştı. Ondan sonrasını zaten devletimiz yıkıyor. Bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, kalanların da başı sağ olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.