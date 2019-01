Felaketin Yaraları Sarılmaya Çalışılıyor

Antalya'da dün öğle saatlerinde oluşan ve 3 ilçeyi etkileyen hortum felaketinin zararları 24 saat sonra ortaya çıktı.

Antalya'da dün öğle saatlerinde oluşan ve 3 ilçeyi etkileyen hortum felaketinin zararları 24 saat sonra ortaya çıktı. Hortum nedeni ile 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi hastanelerde tedavi altına aldı. Aracıyla dereye sürüklenen üniversite öğrencisi Buse Acar'a halen ulaşılamazken arama çalışmaları devam ediyor.



Hortum nedeni ile birçok evde maddi hasar oluştu. Onlarca dönüm örtü altı üretim alanı seralar ise kullanılamaz hale geldi.Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, hortumun 5 bin dönümlük alanda etkili olduğunu belirterek devletin vatandaşının yanında olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının başladığını açıkladı. Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (KUMSEKDER) Başkanı Ahmet Kaya ise Antalya'da yaşanan hortum nedeni ile ilçede bulunan üretim alanlarının yüzde 10'nun zarar gördüğünü belirterek, Toptancı Hal'ine gelecek ürün miktarında yüzde 10 azalma olacağını açıkladı. Kaya ayrıca ürün fiyatlarının yüksek olması nedeni ile yeni bir yükselme beklemediklerini kaydetti.



Batı ilçelerini vurdu



Antalya genelinde dün öğle saatlerinde başlayıp 8 ilçede hasara sebep olan hortum özellikle Kemer, Kumluca Finike'de büyük zarar verdi. Yaşanan hortum felaketinin ardından bölge Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda yetkili tarafından ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu. Hortum özellikle Kumluca İlçesi'nde Kum, Karşıyaka, Narenciye ve Kasapçayırı Mahallerinde yıkıma sebep oldu. Hortum sırasında Karşıkaya Mahallesinde evin bahçesinde bulunan 13 yaşındaki Berivan Karakeçi'ye bir evin çatısından uçan parça isabet etti. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Finike'de Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) görevlisi olan Bayram Demir bina önünde bulunduğu sırada çıkan hortum nedeniyle portakal bahçesine savruldu. Yapılan arama portakal bahçesinde yaralı olarak bulunan Demir, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Bayram Demir tüm müdahaleye rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Berivan memleketi Şanlıurfa'da, demir ise Finike ilçelerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.ASAT çalışanı Bayram Demir'in cenaze törenine tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başknı menderes Türel ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Hortumda kaybolan Buse'yi arama çalışmaları tekrar başladı



Antalya'nın Kemer ilçesinde manzara seyretmek için evinden otomobilleriyle çıkan Ayla Acar ile kızı Buse Acar (20), Kuzdere Mahallesi Kemer Küçük Sanayi Sitesi önüne geldiği sırada hortuma yakalandı. Ayla Acar'ın kullandığı otomobil, hortumun etkisiyle Ağva Deresi'ne uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkartılırken, 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu. Dün havanın kararmasının ardından ara verilen arama çalışmaları, bugün günün ilk ışığıyla birlikte tekrar başladı. Bölgeye şafak vaktinde gelen Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 dalgıç ekip arama çalışmalarına Ağva Deresi'nin Çam Yuva sahilinde denizle buluştuğu noktadan başladı. Buse'nin içinde olduğu otomobilin düştüğü alan, daha önce arama yapılan bölgenin 100 metre uzağında olduğu tespit edilirken, yeni alanda yapılan çalışmalarda Buse'ye ait çanta ve küpe bulundu.



Kemer devlet hastanesinde sadece acil müdahale yapılacak



Kemer Devlet Hastanesi'nin çatısı, camları ve duvarlarında çok ciddi zararların oluştuğunu ifade eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hastanede yatan 11 hastanın ambulanslarla diğer hastanelere nakledildiğini söyledi. Kemer Devlet Hastanesi'nin çatı katında bulunan ve fırtına nedeniyle zarar gören ısıtma sisteminin tamir edilmesi ve öncelikli aksaklıkların giderilmesine kadar bir süre hastanenin yataklı bölümlerinin hizmet vermeyeceğine dikkat çeken Vali Karaloğlu, acil servisin açık olduğunu, acil tedavisi yapılan hastaların ihtiyaç duyulduğunda ambulanslarla başka hastanelere taşınarak yatak tedavisinin sürdürüleceğini duyurdu.



Seralarda çalışan 11 kişi yaralandı



Hortum sırasında seralarda çalışırken yaralanan 5 kişi Finike Devlet Hastanesinde, 6 kişi ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. O esnada olay yerinden geçen Finike Belediye Başkanı Kaaan Osman Sarıoğlu da vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştı. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Sarıoğlu, ilçe genelinde incelemelerin sürdüğünü ifade etti. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yaralanan vatandaşları Finike ve Kumluca'daki hastanelerde ziyaret etti.Yaralılardan 2'si dışındakiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Çatılar uçtu



Hortum nedeni ile bazı evlerin çatısı uçtu. Seraların üzerinde bulunan demirler eğilirken, onlarca dönüm alan maddi zarar gördü. Seraların üzerinde bulunan naylonlar dağıldı. Cam alanların ise camları kırılırken demirleri çöktü. Hortum nedeni ile yüzlerce araç zarar gördü. Kumluca Belediyesi Spor Kompleksi'nin çatısı uçtu. Karşıyaka Mahallesinin camisinin minaresi ise yıkıldı. Kasapçayı İlk ve Ortaokulunun çatısı uçtu. Öte yandan, Finike Sahil Kent'te ise hortum sırasında seyir halinde olan otomobillerin birbirine çarpması ile çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bazı arabalar ise yan yattı.



Antalya'da hortum yüzlerce serayı yıktı



Hortum nedeniyle Finike'de Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi binası ile parkta bulunan 30 araç kullanılamaz hale geldi. Finike-Kumluca karayolunda hortuma kapılan iki otomobil metrelerce savruldu. Hurdaya dönen otomobilden bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yüzlerce ağacın yerinden söküldüğü bölgede, portakallarda yere döküldü. Kumluca'nın Kum Mahallesi Cam Kırığı mevkiinde ise hortum nedeniyle yüzlerce sera yıkıldı. Müstakil evlerin çatıları uçtu. Özellikle, domates ve biber ürünleri yıkılan seraların altında kaldı. Çiftçiler ise hortumun ardından seralarının başına koştu.



Kemer yolu trafiğe kapandı



Hortum, Antalya Kumluca D-400 karayolu dedeler mevkiinde de etkili oldu. Hortumun etkisiyle yolun kenarında bulunan çam ağaçları kırılarak ve yerlerinden sökülerek karayoluna devrildi. Şans eseri yaralanmanın ve kazanın yaşanmadığı olayda yola devrilen ağaçlar sebebiyle trafik kısa süreli olarak çift yönlü araç geçişine kapatıldı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Antalya-Kumluca yönüne trafik tek şeritten verilirken, çalışmalar tamamlandığında her iki şeridin de trafiğe açıldı.



Ağaca sarılarak kurtuldu



Serası ve evi yıkılan Mehmet Sün adlı vatandaş ise, "Hortum anında seranın içindeydi ne olduğunu anlayamadım. Rüzgar seranın naylonunu atınca tamire çıktım. Seranın üstündeyken, hortumu gördüm. Seranın üstünden atlar atlamaz hemen ağaca sarıldım. Ardından olanlar oldu. Ağaca sarılarak kurtuldum. Evim yıkıldı. Arabam zarar gördü. Ailem iyi evde değildi komşuya gitmişti. Evde olsa belki ailem gidebilirdi. Domates ve biber seralarımda yıkıldı. Her şeyimiz gitti" dedi.



Bakan Pakdemirli: "Hortumdan 8 ilçe etkilendi"



Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Birazdan incelemelere gideceğiz. 8 ilçe etkilenmiş. Finike ve Kumluca daha fazla etkilenmiş" dedi. Arama ekiplerinin devletin tüm imkanlarını kullanarak Buse Acar'a ulaşmaya çalıştığını ifade eden Pakdemirli, "İnşallah canlı ulaşırız. Sağlığına kavuşur şekilde ulaşırız. Birazdan incelemelere gideceğiz. 8 ilçe etkilenmiş. Finike ve Kumluca daha fazla etkilenmiş" ifadelerini kullandı.



AK Partili Milletvekili Uslu afet bölgesini inceledi



AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerinde yaşanan hortum felaketinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla vatandaşın yaralandığını, araçlarda, evlerde, seralarda ve portakal bahçelerinde zarar oluştuğunu hatırlattı. Hortum esnasında bölgede olduğunu ifade eden Uslu, denizden çıkan hortumu gördüğünü söyledi. Hortumdan dakikalar sonra zarar oluşturduğu noktalara ulaştığını bildiren Uslu, "Adeta yıkıp geçti. Üzülerek ifade edelim hortum can kayıplarına ve yaralanmalara neden oldu. Bu yüzden acımız büyük. Hortumda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yardım ve hasar tespit çalışmaları Antalya Valiliği ve belediyelerce hızla yapılıyor" dedi.



TARSİM: "Hortumda zarar gören üreticilerimizin ödemeleri en hızlı şekilde yapılacaktır"



TARSİM Antalya'da yaşanan hortum ve fırtına felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahada yapılacak hasar tespit çalışmaları neticesinde, dosyalar en kısa zamanda tamamlanacak ve üreticilerimizin ödemeleri en hızlı şekilde yapılacaktır" dedi.



Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (KUMSEKDER) Başkanı Ahmet Kaya, Antalya'da yaşanan hortum nedeni ile ilçede bulunan üretim alanlarının yüzde 10'nun zarar gördüğünü belirterek, Toptancı Hal'ine gelecek ürün miktarında yüzde 10 azalma olacağını açıkladı. Kaya ayrıca ürün fiyatlarının yüksek olması nedeni ile yeni bir yükselme beklemediklerini kaydetti.



Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (KUMSEKDER) Başkanı Ahmet Kaya, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Hortum nedeni ile ürünlerin ekili olduğu alanlarda yüzde 10 zarar meydana geldiğini ifade eden Kaya, "Şuanda çalışmalar devam ediyor. O kadar çok zarar gören çiftçimiz var ki ekipler yetişemiyor. Çok sayıda ihbar geliyor. Hava şartlarından dolayı ürünlerde yüzde 50 azalma olmuştu. Bu hortum nedeni ile de yüzde 10'a yakın bir azalma bekliyoruz. Fiyatlar şu anda zaten yüksek. Önceki fiyatlar olsa çiftçinin kazanması mümkün değil. Yeni bir artış beklemiyoruz" açıklamasında bulundu.



Meteorolojiden yarın için son dakika uyarısı



Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü Antalya ve çevresinde beklenen şiddetli yağmur ve fırtına karşısında vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.



Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Antalya çevrelerinde görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden yarın (Cumartesi) öğle saatlerine kadar il merkezi ve batı ilçelerinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden Pazar (27.01.2019) günü sabah saatlerine kadar doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-110 kg/metrekare) olması ve yağışla birlikte rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." - ANTALYA

