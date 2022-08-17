Felakette ailesini kaybeden vatandaştan 'en acı' vasiyet..."Öldüğüm zaman beni annemin babamın yanına gömsünler" - Son Dakika
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Felakette ailesini kaybeden vatandaştan 'en acı' vasiyet..."Öldüğüm zaman beni annemin babamın yanına gömsünler"

17.08.2022 20:55
Felakette ailesini kaybeden vatandaştan 'en acı' vasiyet..."Öldüğüm zaman beni annemin babamın yanına gömsünler"

Felakette ailesini kaybeden vatandaştan 'en acı' vasiyet..."Öldüğüm zaman beni annemin babamın yanına gömsünler" "Ben kıyamet koptu sandım, deprem diye bir şey bilmiyordum.

Felakette ailesini kaybeden vatandaştan 'en acı' vasiyet..."Öldüğüm zaman beni annemin babamın yanına gömsünler"

"Ben kıyamet koptu sandım, deprem diye bir şey bilmiyordum. Ne zaman ki ben bu depremi yaşadım, ailemin mezarını kendi ellerimle deştim, işte o zaman depremin ne demek olduğunu anladım"

KOCAELİ - 17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden tam 23 yıl geçti. Depremin yıldönümü sebebiyle ailelerinin mezarına gelen vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşları içinde o günü anlatan Sadun Geven, "Kıyamet koptu sandım, deprem diye bir şey bilmiyordum. Ne zaman ki bu depremi yaşadım, ailemin mezarını kendi ellerimle deştim, işte o zaman depremin ne demek olduğunu anladım. Vasiyetimdir, öldüğüm zaman beni annemin babamın yanına gömsünler" dedi.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depreminin üzerinden tam 23 yıl geçti. 17 Ağustos 1999 yılında gece saat 03.02 sıralarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren bu deprem Türkiye tarihinin en uzun depremi olarak kayıtlara geçti. 18 bin 373 kişi hayatını kaybederken binlerce insan yaralandı, sakat kaldı ve kayboldu. Depremin yıldönümü sebebiyle mezarlığı ziyaret eden vatandaşların anlattıkları ise yürekleri dağladı.

"10 kişiyi depremde kaybettim"

Deprem gecesi Muş'ta olduğunu söyleyen Salih Tekinok, "Ailemden 10 kişi Gölcük'te enkaz altında kaldı. Depremin olduğunu duyunca hemen buraya gelerek ailemi enkaz altında çıkardım. Ağabeyim, yengem, 5 yeğenim ve torunlarımız olmak üzere toplam 10 kişiyi depremde kaybettik. En küçüğü 9 aylık ve 1 yaşındaydı. Ağabeyimi 2-3 gün sonra enkaz altında kendi imkanlarımızla çıkardık. Ağabeyimin olduğu binada 52 kişi hayatını kaybetti. 8 yaşındaki yeğenimi de 14 saat sonra sağ çıkardık. Çok büyük acı yaşadım. Her gün, her hafta buraya gelip mezar taşlarına bakıyorum. Allah kimseye göstermesin. Deprem lafını duyunca yıkılıyorum. Annem, ağabeyimin acısına dayanamadı ve bir ay sonra vefat etti" dedi.

"Vasiyetimdir, öldüğüm zaman beni annemin babamın yanına gömsünler"

Depremi yaşayan Sadun Geven (45), "17 Ağustos depreminde ben de buradaydım ancak evde değildim. Arkadaşımın yanındaydım. Deprem olduğunu duyunca hemen eve geldim ve binamızın yerle bir olduğunu gördüm. 2 kız kardeşim, annem, babam ve erkek kardeşim olmak üzere toplam 5 kişiyi kaybettim. 2 kız kardeşimi de enkaz altından çıkardım. 23 sene geçmesine rağmen her saniye 17 Ağustos depremini yaşıyorum. Ben kıyamet koptu sandım, deprem diye bir şey bilmiyordum. Ne zaman ki ben bu depremi yaşadım, ailemin mezarını kendi ellerimle deştim işte o zaman depremin ne demek olduğunu anladım. Vasiyetimdir, öldüğüm zaman beni annemin babamın yanına gömsünler. Her buraya geldiğim zaman onları görmüş gibi oluyorum. Çok zor anlatamıyorum" diye konuştu.

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TÜBİTAK 17 Ağustos depreminden bu yana çalışmalar yapıyor TÜBİTAK 17 Ağustos depreminden bu yana çalışmalar yapıyor Deprem şehidi mezarı başında anıldı Deprem şehidi mezarı başında anıldı
Kaynak: İHA

Ne zaman, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Felakette ailesini kaybeden vatandaştan 'en acı' vasiyet...'Öldüğüm zaman beni annemin babamın yanına gömsünler' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Felakette ailesini kaybeden vatandaştan 'en acı' vasiyet..."Öldüğüm zaman beni annemin babamın yanına gömsünler" - Son Dakika
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