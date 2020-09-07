Felç geçirdi ama hayallerinden vazgeçmedi - Son Dakika

Felç geçirdi ama hayallerinden vazgeçmedi

Manisa'da 9 yıl önce antrenman sırasında üç arkadaşının birden üzerine düşmesi sonucu boynu kırılarak, omurilik felci geçiren milli judocu Cansu Buzyürük, çocukluk hayali olan hakim ya da milletvekilliği için eğitimine devam ederken, eğitimini tamamlayabilmek için Cumhurbaşkanı Recep...

Felç geçirdi ama hayallerinden vazgeçmedi, System.String[]

Manisa'da 9 yıl önce antrenman sırasında üç arkadaşının birden üzerine düşmesi sonucu boynu kırılarak, omurilik felci geçiren milli judocu Cansu Buzyürük, çocukluk hayali olan hakim ya da milletvekilliği için eğitimine devam ederken, eğitimini tamamlayabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle kök hücre tedavisi yapılan ve annesiyle birlikte öğrenci yurdunda kalan Buzyürük, annesinin rahatsızlıklarının artması nedeniyle üniversite öğrenimini tamamlayabilmek için bakıcıya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan milli judocu Cansu Buzyürük (21), antrenman sırasında geçirdiği kaza sonrası felç oldu. Cansu'nun hayatını karartan olay bundan 9 yıl önce, okulunun yanındaki Çocuk Esirgeme Kurumu Spor Salonu'nda meydana geldi. Üç arkadaşının üzerine düştüğü Cansu yerde hareketsiz bir şekilde kaldı. Boynu kırılan Cansu, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cansu daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine getirilip solunum destek cihazına bağlandı. Ömür boyu kısmi felç tehlikesiyle karşı karşıya kalan Cansu'nun tedavisine daha sonra Manisa'daki özel bir hastanede devam edildi. Birçok ameliyat geçirerek, hayata tutunmayı başaran Cansu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle de İstanbul'da kök hücre tedavisi gördü.

"Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum"

Her geçen gün iyiye giden Cansu, hastalığı süresince eğitimini de aksatmadı. Çocukluk hayali olan hakim ya da milletvekili olabilmek için çabalayan Cansu, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ndeki öğrenimini tamamlayabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Üniversite 2. sınıf öğrencisi Cansu, "9 yıl önce bir kaza geçirdim. Başkasının boynumun üzerine düşmesi üzerine boynum kırıldı. O günden sonra hayatım çok farklı yönlere kaydı. Normal insanlardan biraz daha zor bir hayatımın olduğunu söyleyebilirim. Antrenman alanı çok dar olduğu için, çok fazla kişinin aynı yerde antrenman yapması sakatlıkları da meydana getirdi. Bunun öncesinde küçük çaplı düşmeler oluyordu ama bu kadar büyük bir çaplı olmamıştı. Çok fazla zorlandım bu 9 yıllık süreçte. Arkadaşlarımdan kopmak zorunda kaldım. Okuyamadım. Bazı acılar çektim. Ailem benimle birlikte çok fazla zorluk çekti. İlk önce kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Benim gibi engelli bireylerinde başarılı olabileceğini göstermek istiyorum. Okumaktan ziyade sadece tedavi olmayı düşünüyordum. Yürümeyi, yürüdükten sonra hayatıma devam edebileceğimi düşünüyorum. Hayat bana engelli birey olarak da başarabilmem gerektiğini ve başarabileceğimi gösterdi. Bu yüzden hem insanlara örnek olmak istiyorum. Hem de kendi ayaklarım üzerinde durabilmek istiyorum. Çünkü ailem bir gün yanımda olmayacak ve ailem yokken de bu hayata tutunabilmeliyim. Bu yüzden okuyor ve bu yüzden çabalıyorum. Yapmadığım çok fazla şey oluyor. Sınıfta su içiyorum. Defterimi açacak oluyorum. Arkadaşlarım çok fazla duyarlı olduğu için çok fazla zorluk çekmiyorum ama annem benimle birlikte yurtta kalıyor. O yüzden çok fazla zorlanıyor. Benim gibi bireylerin yardımcıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece tek bir kişiye yüklenmek durumu daha zorlaştırıyor. Bölümümü okuduktan sonra ya hakim olmak istiyorum ya da milletvekili olmak istiyorum" diye konuştu.

"Çok büyük gelişmeler yaşadı"

Anne Satı Buzyürük, sağlık sorunları nedeniyle artık Cansu'ya bakmakta zorlandığını söyledi. Elinden geldiğince Cansu için her şeyi yapabileceğini fakat zorlandığını dile getiren Buzyürük, "9 yıl önce kızımın judo antrenmanında boynu kırıldı. Üç arkadaşının boynunun üzerine düşmesi sonucu. Düştükten sonra şaka yapıyor zannetmeleri ve onu tekrardan alıp sandalyeye oturtmaları olabilecek hasarı daha da ikiye katlamış. Doktorların söyledikleri oydu. Omurilik kemikleri birbirine altlı üstlü geçmiş. Sinirden dolayı Cansu yürüyemiyor, omurilik felçli. 9 yıldır Cansu'ya birçok tedaviyi yaptırdık. Kök hücre, fizik tedavi gibi yapılabilecek her tedaviyi yaptırdık. İlk kaza geçirdiğinden bu yana çok büyük gelişmeler oldu Cansu'da. Solunum cihazına bağlıydı ondan çıktı. Diyafram pili taktırdık, diyaframı güçlenmesi için. Mutlaka yanından birisinin olması gerekiyor. Okumayı çok istemişti. Ben hiçbir zaman istediği hiçbir şeyden onu alıkoymadım. Ege Üniversitesi öğrenci köyünden bir odada kalıyoruz. Onu giydiriyorum, okuluna gönderiyorum tekrardan yolunu gözlüyorum. Ben de sırf öğrencilerin içindeyim. Çok zorlanıyorum. Onlarla birlikte öğrenci hayatı yaşıyorum ve zorlanıyorum. Elimden geldiği kadar her şeyi yaparım. Çünkü o benim canım. Ama benimde sağlık sorunlarım arttığı için Cansu'ya bakmakta çok zorlanıyorum. Onu da okulundan alı koymak istemiyorum. Çok büyük hayalleri var. Bu konuda cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Cansu'ya gece gündüz bakabilecek bir yardımcı istiyorum" diye konuştu. - MANİSA

Cumhurbaşkanı, Çocukluk, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 10:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Felç geçirdi ama hayallerinden vazgeçmedi - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Doğu Akdeniz ve salgın süreci gündemiyle toplandı Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek Netflix'in 'Minnoşlar' filmi Türkiye'de yayından kaldırıldı MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor Türkiye'de koronadan hangi yaş grubunda kaç kişi öldü? Listede 2 yaşından küçük 6 çocuk var "Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti İkinci el otomobilde büyük tuzak: Aracın kilometresini düşürüp değerinden fazla fiyata satıyorlar Emre Belözoğlu, Cenk Tosun'un transferi için görüşmelere başladı Son Dakika! Batman, Şanlıurfa ve Erzurum'da 7 kaymakam görevden alındı Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın Galatasaray, orta saha için Oghenekaro Etebo ile anlaştı! Bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Sokak ortasında yanındaki çocuğa aldırmadan kadına şiddet uyguladı! İnsanlığın öldüğü anlar kamerada Sokak ortasında yanındaki çocuğa aldırmadan kadına şiddet uyguladı! İnsanlığın öldüğü anlar kamerada         
13:37
Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi         
13:31
Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı         
13:26
Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi         
13:24
Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı         
12:55
Virajda frene fazla basan Bakan Varank'ın aracı pistten çıktı Virajda frene fazla basan Bakan Varank'ın aracı pistten çıktı         
12:30
"Çiğ köfteli" kadın trafik magandası kamerada! O anları kaydettirip sosyal medyadan paylaştı         
12:24
Demirtaş'ın Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt         
12:17
Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü         
12:12
Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı         
11:58
Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü         
11:47
Sette 3. vaka! Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, koronavirüse yakalandı Sette 3. vaka! Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, koronavirüse yakalandı         
11:21
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı         
11:20
Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı         
11:18
Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı         
11:08
Antep fıstığının kilosunun 60 TL'den 30 TL'ye düşmesi üreticiyi mağdur etti Antep fıstığının kilosunun 60 TL'den 30 TL'ye düşmesi üreticiyi mağdur etti         
11:07
Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak         
11:06
Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı         
11:06
Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti         
11:01
Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi         
10:47
Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu         
10:41
TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde gitti! O anlar kamerada TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde gitti! O anlar kamerada         
10:23
15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı 15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi         
09:36
Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor         
09:19
Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi         
08:17
Etiler şubesinden bir günde 442 bin TL kazanan Nusret Gökçe, Lübnan'a bağış yaptı Etiler şubesinden bir günde 442 bin TL kazanan Nusret Gökçe, Lübnan'a bağış yaptı         
08:13
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi         
07:50
Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi         
23:37
Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır         
20:55
Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü         
12:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2020 16:30:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Felç geçirdi ama hayallerinden vazgeçmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei