Felç geçirdi, kolunu kaybetti, yılmadı tamirhanede yaşama bağlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Felç geçirdi, kolunu kaybetti, yılmadı tamirhanede yaşama bağlandı - Son Dakika

Felç geçirdi, kolunu kaybetti, yılmadı tamirhanede yaşama bağlandı

6 saat önce

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kolu olmamasına rağmen 25 yıldır araçların lastiklerini onararak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Kadir İşbırakmaz'ın yaşama azmi takdir topluyor.

Felç geçirdi, kolunu kaybetti, yılmadı tamirhanede yaşama bağlandı, System.String[]

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kolu olmamasına rağmen 25 yıldır araçların lastiklerini onararak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Kadir İşbırakmaz'ın yaşama azmi takdir topluyor.

İşbırakmaz, 1987 yılında vatani görevini tamamlayarak Babaeski'deki ailesinin yanına gitti.

Ardından yaya olarak ağabeyinin yanına gitmeye çalışırken kamyonun çarptığı İşbırakmaz, beyin kanaması sonucu kısmi felç geçirdi.

Kaza sonrası bir süre yürüyemeyen İşbırakmaz, uzun uğraşlar sonucu yeniden adım atmayı başardı.

Fonksiyonlarını kaybeden sol kolu ameliyatla kesilen ve uzun yıllar bakımını annesi Saniye'nin yaptığı Kadir İşbırakmaz, annesinin vefatının ardından ağabeyinin otomobil tamir atölyesinde çalışmaya başladı.

Rahatsızlığı nedeniyle yürümekte ve konuşmakta güçlük çeken İşbırakmaz, tek koluyla tüm zorluğuna rağmen araçların lastiklerini onarıyor. Kriko ile araçları askıya alan ve bijon anahtarı ile araçların lastiklerini söküp tamir eden İşbırakmaz'ın hayat mücadelesi takdir topluyor.

"İşimi eğlenerek yapıyorum"

İşbırakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sol kolunu kaybetmesinin yanı sıra ayağını da güçlükle kullandığını söyledi.

Engeli nedeniyle başka işte çalışmasının mümkün olmadığını ifade eden İşbırakmaz, atölyede hem ağabeyine yardımcı olduğunu hem de zamanını değerlendirdiğini dile getirdi.

İşini yıllardır severek yaptığı anlatan İşbırakmaz, şöyle konuştu:

"Ağabeyim çalışıyorum diye bana kızıyor. Ama benim çalışmam gerekiyor. Eğer ben çalışmazsam vücudum iflas eder. Zaten çok da ağır iş yapamıyorum. Tek elimle yapabildiğim işleri yapıyorum. Dükkanı bekliyorum. Araçların tekerleklerini söküp tamir ettikten sonra yerine takıyorum. İşimi eğlenerek yapmaya çalışıyorum, çünkü tek elle bu kadar oluyor. Beni görenler şaşırıyor ama asla hor görmüyorlar."

Kırklareli, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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