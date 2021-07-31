Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen yangınlar herkeste büyük üzüntü yarattı. Antalya Manavgat'ta çiftliği bulunan Tuğba Özay kötü haberin ardından yıkıldı. Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan Tuğba Özay, dün yaptığı paylaşımlarda yardım istemişti.

Manavgat'ta çiftliğinin yandığını söyleyen Özay, yaşananların ardından felç geçirdiğini söylemişti.

Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğu ve yangından zarar görmediği ortaya çıkmıştı.

Snob Magazin'in haberine göre; Hastaneden taburcu olan Özay, Şirinevler'de bir kuyumcu açılışına katıldı.

Kurdela kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkat çekti.

BU GÖRÜNTÜSÜ TARTIŞMA YARATTI

Tuğba Özay'ın bu görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı. Özay'ın takipçileri, "İki gün önce felç geçirdiğini söyledin, şimdi açılışa katıldın" ve "Yangını ne çabuk unuttun? Ormanlarımız halen yanıyor" diyerek sitem dolu mesajlar attılar.