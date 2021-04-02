Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu - Son Dakika

Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu

02.04.2021 12:38
Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu, System.String[]

Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurduANKARA'da 8 yıldır sokak hayvanlarını besleyen Buket Özgünlü (34) 1,5 yıl önce babasının felç geçirmesinden etkilenip, engelli sokak köpekleri için barınak kurdu.

Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu

ANKARA'da 8 yıldır sokak hayvanlarını besleyen Buket Özgünlü (34) 1,5 yıl önce babasının felç geçirmesinden etkilenip, engelli sokak köpekleri için barınak kurdu. 163 engelli köpeğin bakımını yapan Özgünlü, "Babam felç geçirdikten sonra felçli bir canın ne kadar çok zorlandığına kendim şahit oldum. Babam nasılsa, onlar da öyle benim için" dedi.

Buket Özgünlü, 8 yıl önce Yenimahalle Batıkent'te sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Yaklaşık 300'e yakın köpeği besleyen Özgünlü, 2 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte sokak hayvanlarına daha fazla yardım edebilmek için, Yaşama Tutunan Patiler Derneğini kurdu. Özgünlü'nün, bu sırada babası beynine pıhtı atması soncu felç oldu. Yatağa bağımlı hale gelen babasından etkilenen Özgünlü, dernek çatısı altında, sokakta yaşamayı başaramayan engelli hayvanlar için barınak kurmaya karar verdi. Özgünlü, gıda firmasında işletme müdürü olarak çalışırken yaptığı birikimi, dernek üyeleri ve diğer bağışçıların desteği ile Gölbaşı'nda 20 dönüm arazi üzerine barınak kurdu. Özgünlü, Türkiye'nin farklı illerinden engelli köpekleri barınağa getirtti. Özgünlü, şimdi barınakta 3 bakıcı ile birlikte 163 engelli köpeğin bakımını yapıyor.

'BABAM NASILSA ONLAR DA ÖYLE BENİM İÇİN'Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, babasının rahatsızlığından sonra özellikle engelli köpeklere ilgisinin arttığını söyleyerek, "Babam felç geçirdikten sonra felçli bir canın ne kadar çok zorlandığına kendim şahit oldum. Onun ne kadar çaresiz olduğunu ve bizlere ne kadar çok muhtaç olduklarını o zaman farkettim. Ondan sonra engelli can görür görmez, içgüdüsel olarak bakma isteği duydum. Babam nasılsa, onlar da öyle benim için. Yatak yaraları oluyor onları iyileştirmeye çalışıyorum. Altları bezlenmesi gerektiğinde bezlemeye çalışıyorum. Onlar yürümek istiyor yürüyemiyor, diğer canlarda gözleri kalıyor. Sırf gözleri kalmasın diye yürüteçler yaptırdım" dedi.'HEPSİNE SICAK YUVA SAĞLIYORUZ'

Özgünlü, 163 köpeğin bakımını yaptıklarını anlatarak, "Bunların içinde 20'ye yakını felçli. Hepsi tedavi ettirip sokakta bırakamadığımız köpekler. Aralarında tecavüze uğramışlar, engelliler, felçliler, kanser tedavisi görüp, sokakta yaşama şansı olmayan köpekler var. Hepsine burada sıcak bir yuva sağlamaya çalıştık. Gün içerisinde 3 tane bakıcımız devamlı temizlikleriyle ve oyunlarıyla ilgileniyor. Tedaviye gitmesi gereken hayvanlarımızı tedaviye gönderiyoruz. Sosyal medya üzerinden gördüğümüz canlar oluyor, onları ayakları üzerinde sürünerek görünce, dayanamayıp getirtiyoruz" diye konuştu.

Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu
Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu
Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu
Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu
Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu
Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu
Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu
Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu
Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu
Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu
Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu
Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu
Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu
Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu
Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu

Türkiye, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Felç geçiren babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu - Son Dakika


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