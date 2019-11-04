Son Dakika Haberleri: Felç geçiren esnafa 'Geçmiş olsun' ziyareti
Son Dakika Güncel Felç geçiren esnafa 'Geçmiş olsun' ziyareti

Felç geçiren esnafa 'Geçmiş olsun' ziyareti

7 saat önce

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, kısmı felç geçiren işletmeciye 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Felç geçiren esnafa 'Geçmiş olsun' ziyareti, System.String[]

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, kısmı felç geçiren işletmeciye 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.


Ziyarette konuşan Başkan Özdemir, "Kütahya Esnaf Derneği olarak bir süre önce kısmi felç geçirip tedavi olduktan sonra tekrar aramıza dönen Ege Çay Bahçesi işletmecisi Nihat Çınar kardeşimize 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunduk. Çınar, 2 ay önce belediyeden yıl sonunda iş yerinin ihaleye çıkarılacağı yazısı gelmesi üzerine iş yerine masraf ederek borçlandığını buradan çıktığım takdirde, bu borcu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünmeye başlamıştı. Çınar, bize, 'evimi nasıl geçindireceğimi iş yerim çay bahçesi olduğu kışın çalışamadığı için kiralarını bile zar zor ödediğini, bu nedenle üzüntüden felç geçirdiğini' beyan etmiştir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İhsan Özdemir, Kütahya, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
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