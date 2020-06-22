Felç geçiren garsonun yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika

Felç geçiren garsonun yardımına ambulans helikopter yetişti

- Felç geçiren garsonun yardımına ambulans helikopter yetişti Samsun'da çalıştığı kahvehanede felç geçiren 55 yaşındaki garson, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

- Felç geçiren garsonun yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da çalıştığı kahvehanede felç geçiren 55 yaşındaki garson, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde bir kahvehanede garson olarak çalışan 55 yaşındaki Tuncay A., iş yerinde çalıştığı bir sırada aniden felç geçirdi. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Tuncay A.'nın ilk müdahalesi yapılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Havza ilçesine giderek Tuncay A.'yı alıp Samsun'a getirdi. Hava ambulansıyla Samsun'a getirilen Tuncay A., helikopter pistinden kara ambulansına nakledilerek tedavisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Tuncay A. hastanede tedavi altına alındı.

Felç geçiren garsonun yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun, Havza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 05:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Felç geçiren garsonun yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika
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