Felç geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Felç geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Felç geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

VAN'ın İpekyolu ilçesinin yolu kar nedeniyle kapalı olan Yatıksırt Mahallesi'nde yüz felci geçiren Taner Özkan (34), Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Felç geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

VAN'ın İpekyolu ilçesinin yolu kar nedeniyle kapalı olan Yatıksırt Mahallesi'nde yüz felci geçiren Taner Özkan (34), Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı İpekyolu ilçesine bağlı Yatıksırt Mahallesi'nde yaşayan Taner Özkan yüz felci geçirdi. Mahalle yolu kar nedeniyle kapalı olunca sağlık ekipler mahalleye ulaşamadı. Özkan'ın yakınları, yetkililerden yardım isteyerek helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine hasta için Van'dan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter havalandı. Mahalleye inen helikopter, Özkan'ı alarak Van Ferit Melen Hava Limanı'na getirdi. Özkan, burada bekleyen ambulansla da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Bu arada, Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 96 yerleşim birimi ile ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.


İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi
Erdoğan'a Abdullah Gül'ün açıklamaları soruldu, tek cümlelik yorum yaptı: Kendi işimize bakalım İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:08:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Felç geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]