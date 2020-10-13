Felç geçiren hasta beyin anjiyosu ile sağlığına kavuştu - Son Dakika

Kırşehir'de felç geçiren 77 yaşındaki hasta, beyin anjiyosu yapılarak sağlığına kavuşturuldu.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, geçici felç geçiren 77 yaşındaki Duran Yılmaz, tedavi için yakınları tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Nöroloji muayenesi ve tetkikleri yapıldıktan sonra hastaneye yatırılan hasta, anjiyo ünitesine alındı.

Radyoloji polikliniğinde görevli uzman Dr. Mustafa Demir ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Alpaslan, Duran Yılmaz'a beyin anjiyosu yaparak hastayı sağlığına kavuşturdu.

Tedavi ile ilgili bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Alpaslan, anjiyo ünitesine alınan hastanın kasık bölgesini uyuşturarak yerleştirdikleri katater yardımı ile beyin damarlarını, beyin dış doku ve tümörlerini görüntüleyerek incelediklerini ifade etti.

Bu sayede güvenli bir cerrahi ortam sağladıklarını vurgulayan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Daha sonra başka bir katater yardımıyla her iki karotis arter (şah damar) ve beyin damarları değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda hastanın sağ internal karotis arteri tamamen tıkalı, sol internal karotis arterinin yaklaşık yüzde 50 tıkalı olduğu saptandı. Bunun üzerine başka bir seansta yapılmak üzere hastaya tedavi planlandı."