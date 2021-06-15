Felç geçiren yaşlı adam hastanede yürümeye başladı - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde felç geçiren 71 yaşındaki hasta, uygulanan tedaviyle yeniden sağlığına kavuştu.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden (KSBÜ) yapılan açıklamaya göre, Simav ilçesine bağlı Şenköy'de yaşayan Salih Eren, şah damarındaki pıhtının beynine sıçraması nedeniyle felç geçirdi.

KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Servisine yatırılarak Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay başkanlığındaki nöroloji hekimleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen hastanın beynine stent yerleştirildi.

Hastanın yaşamsal fonksiyonları stabilleştikten sonra ise fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) hekimleri, Eren'i rehabilitasyon amaçlı KSBÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk etti. Eren, burada uygulanan tedavi sonrası yeniden yürümeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FTR hekimi Dr. Öğr. Üyesi Aysun Özlü, Eren'in hastaneye ilk geldiğinde hiçbir şekilde hareket edemediğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Hastamız fizik tedaviye yatışında ise kendi başına yürüyemiyor, sağ ayağını kaldıramıyor, adım atamıyordu. Sağ kolunu ve elini ise hiç hareket ettiremiyordu. Hastada aynı zamanda sürekli sonda takılıydı ve kendi başına tuvalete gidemiyordu. Fizik tedavi doktorları ve ekibimizin özverili çalışması ve gayreti ile hasta kısa sürede kendi başına adım atmaya, yürümeye, sağ kolunu kullanmaya başladı. Aynı zamanda idrar torbası eğitimi verilerek sonda çıkarıldı, hasta tuvalete eşinin yardımıyla gitmeye başladı."

Eren'in eşi Emine Eren ise "Sağlık çalışanlarımız hemen yetişti. Onun tekrar yürümesini görmek beni çok duygulandırdı. Kütahya'da çok iyi doktorlarımız var. FTR doktorlarımız çok yardımsever. Allah tüm doktorlarımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Salih Eren'in tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.