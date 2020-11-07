Felç olan 6 çocuk babası yardım istedi - Son Dakika

Felç olan 6 çocuk babası yardım istedi

07.11.2020 08:07
Felç olan 6 çocuk babası yardım istedi, System.String[]

ANTALYA'da, bir ay önce beyin kanamasının ardından sol kolu ve sol bacağı felçli kalan İbrahim Araz (46), zor günlerini ailesinin desteğiyle aşmaya çalışıyor.

ANTALYA'da, bir ay önce beyin kanamasının ardından sol kolu ve sol bacağı felçli kalan İbrahim Araz (46), zor günlerini ailesinin desteğiyle aşmaya çalışıyor. 6 çocuk babası Araz, fizik tedavi için dördüncü kattaki evlerinden hastaneye gidemediğini de söyledi.

Fırında hamur işçisi olarak çalışan İbrahim Araz, bir ay önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanamasının ardından sol kolu ve bacağındaki hisleri tamamen kaybederek felç oldu. Bir yardımsever tarafından fizik tedavi masrafları karşılanan Araz, dördüncü kattaki asansörsüz evinden aşağı inip, hastaneye gidemediği için sağlıklı tedavi edilemedi. Belediye ekiplerinin ayda üç kez gelip kendisini evinden aldığını ve fizik tedaviye götürdüğünü anlatan Araz, "Benim her ay en az 20 gün fizik tedavi olmam gerekiyor ki, felçli bölgemi tekrar canlandırabileyim. 6 çocuğum var, onlar benim çalışmama muhtaç. Fizik tedavi görüp, iyileşmekten başka umudum yok. Bana ayda 3 gün fizik tedavi yetmiyor" dedi.

Sağlıklı olduğu dönemlerde dördüncü kattaki eve taşındığını şimdi ise aşağıya inemediğini aktaran Araz, şöyle konuştu: "Belediyenin beni hastaneye götürdüğü üç günün dışında kendi imkanlarımla ulaşımımı sağlamam lazım. Eşim ve kızım beni aşağıya indirmeye çalışıyor. Fakat çok tehlikeli. Erkek gücü olsa güveneceğim ama eşimin ve kızımın gücüne güvenemiyorum. 4 kat aşağı inmek çok tehlikeli, düşersem dönüşü olmayan bir yola girmekten korkuyorum. Bu nedenle tedavimi gerçekleştiremiyorum. Fizik tedaviye gidemediğim için eşim Rahime veya küçük kızım Aynur koluma ve bacaklarıma masaj yaparak kan dolaşımımı hızlandırmaya, ağrılarımı dindirmeye çalışıyor. Kireçlenme olmaması ve felçli bölgemin eskisi gibi olması için fizik tedaviye ulaşmam çok önemli. Ben evimin balkonuna vinçli bir asansör veya fizik tedavimi evimde yaptıracak bir hemşire istiyorum. Hamur işçisiyim. Ellerim, kollarım, ayaklarım benim için çok önemli. Sağlığıma kavuşup para kazanmak, çocuklarımın geleceğine ve eğitim masraflarını kazanmak istiyorum."'BABAMA BİR ŞEY OLURSA BİZE KİMSE BAKMAZ'Babasının hastalığının ardından zor günler yaşadığını anlatan kızı 15 yaşındaki Aynur Araz, tedaviye gitmek uğruna babasız kalmaktan korktuğunu söyledi. Araz, "Yetkililer bize evde bakım yapabilir, fakat o hizmeti alamıyoruz. Balkonumuza asansör takabilirler. Biz babamızı kendimiz tedaviye götürelim, onu da yapmıyorlar. Babama omuz verip merdivenden indirmeye çalışacağım ama orada düşse, başına bir şey gelse sorumlusu kim olacak. Biz yetim kalırız, babama bir şey olursa bize kimse bakmaz" diye konuştu.PROFESYONELLERİN İŞİNİ EŞİ YAPIYOR

Rahime Araz ise her gün eşinin sol koluna ve bacağına masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırıp, kireçlemeyi önlemeye çalıştığını anlattı. Fizik tedavi doktorlarının gösterdiği hareketleri yapmaya çalıştığını belirten Rahime Araz, "Bize bir çare bulunsun. Hastaneye gidemediğimiz için ben kocama profesyonel fizik tedavi uzmanlarının yaptırması gereken hareketleri yapmaya çalışıyorum. Eşimin iyileşmesi ve evine ekmek getirmesi lazım" dedi.


Felç olan 6 çocuk babası yardım istedi
Felç olan 6 çocuk babası yardım istedi
Felç olan 6 çocuk babası yardım istedi
Felç olan 6 çocuk babası yardım istedi
Felç olan 6 çocuk babası yardım istedi
Felç olan 6 çocuk babası yardım istedi
Felç olan 6 çocuk babası yardım istedi

Fizik Tedavi bölümü, Masaj, Hamur, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Felç olan 6 çocuk babası yardım istedi - Son Dakika


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