Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor - Son Dakika
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Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor

08.01.2021 07:45
Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altı sera üretimi yapan Sabri Demiröz'ün felç olan 'Haydut' adlı pitbull cinsi köpeğinin rahatsızlığına, defalarca veterinere götürmesine ve fizik tedavi uygulatmasına rağmen çare bulunamadı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altı sera üretimi yapan Sabri Demiröz'ün felç olan 'Haydut' adlı pitbull cinsi köpeğinin rahatsızlığına, defalarca veterinere götürmesine ve fizik tedavi uygulatmasına rağmen çare bulunamadı. Şimdi köpeğine bir çocuk gibi bakan Sabri Demiröz, "Canını veren Allah, canını ben vermediğim için ben alamam. Ben köpeğim ölünceye kadar bu şekilde bakmaya devam edeceğim" dedi.

Kumluca'ya bağlı Kum Mahallesi'nde seracılık yapan çiftçi Sabri Demiröz, 14 yıl önce 15 günlük yavruyken Adana'dan satın aldığı pitbull cinsi köpeğine 'Haydut' adını verdi. Uzun yıllar sağlıklı şekilde yaşamını sürdüren Haydut'un 3 yıl önce arka ayaklarında aksamalar başladı. Sabri Demiröz hemen köpeğini alıp, veterinere götürdü. Veteriner hekim yaptığı incelemede köpeğin yaşlılık dolayısıyla yürümekte güçlük yaşamaya başladığını belirledi. Veteriner, köpeğe kas ve eklem güçlendirici ilaçlar yazdı ve vitamin desteği verdi. Ancak yapılan tüm tedaviler sonuçsuz kaldı. Son çare olarak fizik tedavi uygulansa da Sabri Demiröz'ün köpeği, bir türlü eski sağlığına kavuşamadı.

ÇOCUK GİBİ BAKIYOR

Sabri Demiröz, yıllardır sağlıklı şekilde yaşayan ancak son dönemde yürüme güçlüğü çeken köpeğine şimdi çocuk gibi bakıyor. Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra köpeğini yatağından alıp, önce güneşe çıkaran Sabri Demiröz, Haydut güneşlenirken önceden çeşitli yiyeceklerle karışım şeklinde hazırladığı yiyecekleri veriyor ve suyunu içiriyor. Daha sonra kucağına aldığı köpeğini gezdiren Sabri Demiröz, akşamları ise evin kapısına hazırladığı yatağına yatırıyor. Köpeğinin hastalanmasına dayanamayan 20 yıllık çiftçi Sabri Demiröz, kulübesine girip çıkması zor oluyor diye kapının önüne küçük bir yatak yaptı, içine de halı altına ısıtıcı yerleştirdi. Hayvanının soğukta üşümemesi için üzerine polar battaniye seren Demiröz, daha sonra üstüne plastik örtüyle kaplı karton ev de yaptı. Sabri Demiröz, köpeğinin yürümesi için özel yürüteç satın aldı, fakat Haydut'un hastalığı o kadar ilerledi ki yürüteç ile de yürüyemedi.

'KÖPEĞİM ÖLÜNCEYE BAKMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Sabri Demiröz, "Bu köpeği 15 günlükken Adana'dan almıştım. 2007 yılından beri bizimle beraber yaşıyor. Seranın içine her zaman bizimle beraber girip çıkıyor. Bizimle oynaşıyordu. Bundan 3 yıl önce ayaklarının aksamaya başladığını fark ettim. Ondan sonra veterinerlere götürdüm. Vitamin ve ilaç takviyesi yapıldı. Netice alamadık. En son veterinere götürdüğümüzde fizik tedavisi uyguladık. 1 ay kadar fizik tedavi uyguladık. Yine de netice alamadık. Hiç ayağa kalkamaz hale geldi. Biz de bu şekilde bakmaya devam ediyoruz. Etrafımızdaki birçok kişi 'bakımı çok zor olur uyutun' dedi. Canını veren Allah, canını ben vermediğim için ben alamam. Ben köpeğim ölünceye kadar bu şekilde bakmaya devam edeceğim" dedi.

Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor
Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor
Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor
Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor
Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor
Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor
Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor
Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor
Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor
Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor
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Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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