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Felç oldu, şifayı bakır işleme işinde buldu

51 dakika önce

Felç oldu, şifayı bakır işleme işinde buldu Felçten kurtuldu bakır ustası olduGAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Tülay Demir, sıkıntıları nedeniyle felç geçirdikten sonra hareket kabiliyetini güçlendirmek için bakır işleme işine başladı.

Felç oldu, şifayı bakır işleme işinde buldu, System.String[]

Felç oldu, şifayı bakır işleme işinde buldu

Felçten kurtuldu bakır ustası oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Tülay Demir, sıkıntıları nedeniyle felç geçirdikten sonra hareket kabiliyetini güçlendirmek için bakır işleme işine başladı. Demir, kısa sürede öğrendiği bakır işi sayesinde hem sağlığına kavuştu hem de kendi iş yerini açtı.

Gaziantep'te yaşayan Tülay Demir, sıkıntıları nedeniyle yüzünün sol tarafında ve vücudunun bazıları noktalarında felç geçirdi. Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren ve doktorların sürekli ellerini hareket ettirmesini istediği Demir, bakır işleme kursuna giderek işin ustası oldu.

İşinde kısa sürede başarılı olan Demir, hem sağlığına kavuştu hem de yaptığı bakır işlemelerden kazandığı paralarla kendi iş yerini açtı. Yaptığı eserleri Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasına satan 60 yaşındaki Demir, bu sayede ev ekonomisine de katkı sağlıyor.


"Felç geçirince hareket etmek için bakır işine girdim"

Bakır işleme işine başlama hikayesinden bahseden Tülay Demir, "Ben yıllar önce bir hastalık geçirdim. Sol tarafımdan felç geçirdim, yüz felci oldum. Doktorlar özellikle ellerimi haraket ettirmemi istedi. Ben de ondan sonra bakır işleme işine girdim. Sonrasında da işi öğrenip kısa süre içerisinde başlayınca tam bana göre olduğunu gördüm. Bu işe başladıktan sonra hastalığımda düzeldi. Sağlığıma da kavuştum. O yüzden şuan çok mutluyum, ömrümün sonunda kadar da devam ettireceğim bu işi" dedi.


Pek çok eser yapıp, satıyor

Yaptığı eserler hakkında da bilgi veren Demir, "Bu işe başladığımdan beri çaydanlık, kapaklı sahanlar, pilavlık bakır tabaklar, ayran bardakları, sürahi ve sipariş üzerine isteğe göre pek çok ürün yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


Eserlerini Türkiye ve dünyaya satıyor

İşlediği bakır eşyaları Türkiye ve dünyada pek çok noktaya sattığını açıklayan Demir, "Özellikle Almanya'ya çok ürün satıyorum. Türkiye'nin farklı noktalarında ve özellikle Karadeniz Bölgesi'ne ürün gönderiyorum. Yani siparişe göre her yere gönderim yapıyorum. Evlere, ev hanımlarına da satış yapıyorum" diye konuştu.

Gaziantep, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:49 Kaynak: İHA
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