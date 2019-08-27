Son Dakika Haberleri: Felç olmamak için kırtasiye malzemesi satıyor
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Felç olmamak için kırtasiye malzemesi satıyor

1 saat önce

Van'da yaşayan Gülay Çavuş, felç olmaması için gereken ameliyatın masraflarını karşılamak için kırtasiye malzemesi satıyor.

Felç olmamak için kırtasiye malzemesi satıyor, System.String[]

Van'da yaşayan Gülay Çavuş, felç olmaması için gereken ameliyatın masraflarını karşılamak için kırtasiye malzemesi satıyor.


Van merkez İpekyolu ilçesinde ameliyat masrafları için kırtasiye malzemesi satmaya başlayan 55 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülay Çavuş, hayırseverlerden yardım bekliyor. Daha önce bel kayması rahatsızlığı nedeniyle 2 ameliyat geçiren Çavuş, ameliyat sonrası platin taktırdı. Takılan platinin kırılma riskinin bulunması ve bu durumda felç olma korkusu yaşayan Çavuş, üçüncü kez ameliyat olmak için kırtasiye malzemesi satmaya başladı. Ameliyat masraflarını karşılamak için hayırseverlerden destek bekleyen Çavuş, "Omurilik hastasıyım. Daha önce bende bel kayması oluştu ve bu yüzden ameliyat oldum platin taktırıldı. Platinler kırılınca omuriliğe zarar verecek. Zarar vermesi durumumda da felç olma riskim çok yüksek. Şu ana kadar 2 ameliyat oldum. Felç olmamak için üçüncü ameliyatı olmak zorundayım. Ameliyat masraflarımı karşılamak için kırtasiye malzemesi satıyorum. Bu yüzden hayırseverden gelecek desteği bekliyorum" dedi. - VAN

İpekyolu, Gülay, Van, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:50 Kaynak: İHA
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