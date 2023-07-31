Felçli Adam, AI Destekli Cerrahi Müdahale ile Hareket ve Duyu Kazanıyor - Son Dakika
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Felçli Adam, AI Destekli Cerrahi Müdahale ile Hareket ve Duyu Kazanıyor

31.07.2023 13:12

Amerika Birleşik Devletleri Long Island'dan felçli bir adam, AI destekli bir cerrahi müdahale sayesinde hareket ve duygu kazanarak tıp dünyasında bir 'mucize' haline geldi. Keith Thomas, 45 yaşında, beyinine mikroelektrot implantları ile bağlanan bir bilgisayar sayesinde vücudundaki hareketi ve duyumu yeniden kazandı. Manhasset, NY'deki Feinstein Tıp Araştırmaları Enstitüsü'ndeki uzmanlar, bu olayı, çeşitli hastalıkların tedavisinde yapay zeka teknolojisini kullanma yolunu açan çığır açan bir vaka olarak nitelendiriyorlar. Üç yıl önce Thomas, bir havuza dalış sırasında boyun kısmını ve omurgasının bazı bölümlerini kırarak boyun altı tarafında felçli kalmıştı. Başlangıçta boyun altı tarafında hiçbir zaman hareket edemeyeceği söylenmesine rağmen, Thomas umutsuzluğa kapılmadı. Kararlı ruhu ve 360.000 doların üzerinde bağış toplayan bir GoFundMe kampanyası, yeni hayatının zorluklarıyla başa çıkmasına yardımcı oldu. Thomas'ın pozitif bakış açısı ve kararlılığı, onu son derece ileri cerrahi için ideal bir aday yaptı. Enstitüsünün İnsan Beyin Haritalama Laboratuvarı'nın direktörü Dr. Ashesh Mehta'ya göre, yüksek basınçlı 15 saatlik ameliyat, Thomas'ın bazı anlarda cerrahlarla iletişim kurabilmesi için uyanık olmasını gerektirdi. Tüm bunlara rağmen, Thomas'ın mizah anlayışı operasyon sırasında espriler yaparak korundu. Cerrahinin başarıları eşi benzeri görülmemişti; Thomas, kaza sonrası ilk kez hareket ederek kız kardeşinin elini tutabildi. Beyniyle bağlantılı olan AI destekli implantlar, ona yeni olanaklar ve bağımsızlık umutları verdi. Thomas'ın yaşadığı deneyim, yapay zeka ve tıp bilimindeki dikkat çekici ilerlemelerin bir kanıtıdır.

Amerika Birleşik Devletleri Long Island'dan felçli bir adam, AI destekli bir cerrahi müdahale sayesinde hareket ve duygu kazanarak tıp dünyasında bir "mucize" haline geldi. Keith Thomas, 45 yaşında, beyinine mikroelektrot implantları ile bağlanan bir bilgisayar sayesinde vücudundaki hareketi ve duyumu yeniden kazandı. Manhasset, NY'deki Feinstein Tıp Araştırmaları Enstitüsü'ndeki uzmanlar, bu olayı, çeşitli hastalıkların tedavisinde yapay zeka teknolojisini kullanma yolunu açan çığır açan bir vaka olarak nitelendiriyorlar.

Felçli Adam, AI Destekli Cerrahi Müdahale ile Hareket ve Duyu Kazanıyor

Üç yıl önce Thomas, bir havuza dalış sırasında boyun kısmını ve omurgasının bazı bölümlerini kırarak boyun altı tarafında felçli kalmıştı. Başlangıçta boyun altı tarafında hiçbir zaman hareket edemeyeceği söylenmesine rağmen, Thomas umutsuzluğa kapılmadı. Kararlı ruhu ve 360.000 doların üzerinde bağış toplayan bir GoFundMe kampanyası, yeni hayatının zorluklarıyla başa çıkmasına yardımcı oldu.

Felçli Adam, AI Destekli Cerrahi Müdahale ile Hareket ve Duyu Kazanıyor

Devrim Niteliğinde Bir Cerrahi Müdahale

Thomas'ın pozitif bakış açısı ve kararlılığı, onu son derece ileri cerrahi için ideal bir aday yaptı. Enstitüsünün İnsan Beyin Haritalama Laboratuvarı'nın direktörü Dr. Ashesh Mehta'ya göre, yüksek basınçlı 15 saatlik ameliyat, Thomas'ın bazı anlarda cerrahlarla iletişim kurabilmesi için uyanık olmasını gerektirdi. Tüm bunlara rağmen, Thomas'ın mizah anlayışı operasyon sırasında espriler yaparak korundu.

Felçli Adam, AI Destekli Cerrahi Müdahale ile Hareket ve Duyu Kazanıyor

Cerrahinin başarıları eşi benzeri görülmemişti; Thomas, kaza sonrası ilk kez hareket ederek kız kardeşinin elini tutabildi. Beyniyle bağlantılı olan AI destekli implantlar, ona yeni olanaklar ve bağımsızlık umutları verdi. Thomas'ın yaşadığı deneyim, yapay zeka ve tıp bilimindeki dikkat çekici ilerlemelerin bir kanıtıdır.

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Dünya, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

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