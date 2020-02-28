Felçli adam yakınları tarafından ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Felçli adam yakınları tarafından ölü bulundu - Son Dakika

Felçli adam yakınları tarafından ölü bulundu

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden felçli bir kişi evinde ölü bulundu.

Felçli adam yakınları tarafından ölü bulundu, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden felçli bir kişi evinde ölü bulundu.


Milas - Söke karayolu üzerinde yer alan TOKİ konutlarında ikamet eden 51 yaşındaki Süleyman Güçlü'ye telefonla ulaşmaya çalışan yakınları, Güçlü'ye ulaşamayınca evinde gitti. Eve girdiklerinde Güçlü'nün sese tepki vermediğini gören yakınları 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güçlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.


Savcının talimatıyla ikamete olay yeri inceleme ekipleri de gönderildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Güçlü'nün cenazesi otopsi için adli tıp morguna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Muğla, Milas, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi
TSK, SİHA saldırısında Esed Rejimi'nin üst düzey askeri yetkilisi Tuğgeneral Burhan Rahmun'u öldürdü Denizde korku dolu anlar! Tuzla'da süreklenen gemi başka bir gemiye çarptı Son dakika: Putin, güvenlik konseyiyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi suçladı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 01:58:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Felçli adam yakınları tarafından ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]