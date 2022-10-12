Felçli adam yalnız kaldığı evde ölmekten korkup hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Felçli adam yalnız kaldığı evde ölmekten korkup hüngür hüngür ağladı

12.10.2022 16:16

Felçli adam yalnız kaldığı evde ölmekten korkup hüngür hüngür ağladı Eşi hastaneye gidince yalnız kalan adamın imdadına ekipler yetiştiZONGULDAK Zonguldak'ta şeker komasına giren eşinin hastaneye gitmesi üzerine evde yalnız kalan felçli adam, ölmekten korktuğunu söyleyip ekipleri aradı.

Felçli adam yalnız kaldığı evde ölmekten korkup hüngür hüngür ağladı

Eşi hastaneye gidince yalnız kalan adamın imdadına ekipler yetişti

ZONGULDAK Zonguldak'ta şeker komasına giren eşinin hastaneye gitmesi üzerine evde yalnız kalan felçli adam, ölmekten korktuğunu söyleyip ekipleri aradı. Ekiplerin imdadına yetiştiği yaşlı adam, hüngür hüngür ağladı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Buldanlı Sokak üzerinde yaşandı. Tır şoförlüğünden emekli 72 yaşındaki Muammer Cengiz'in eşi şeker komasına girince hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine evde yalnız kalan; felçli adam 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evde mahsur kaldığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın yakınlarına ulaşmaya çalışan ekipler bu arada Muammer Cengiz ile de telefonla irtibat kurmaya çalıştı. Ancak eşinin hastanede olduğunun öğrenilmesi üzerine yaşlı adam ekiplerin eve balkondan girmelerini istedi.

Ölmekten korktuğunu söyleyip ekiplerden teselli buldu

Merdivenle balkondan giren itfaiye ekipleri yaşlı adamı koltuğun üzerinde ağlar vaziyette buldu. Kapının açılmasının ardından eve giren sağlık ekipleri Muammer Cengiz'in tansiyon ve şekerini ölçtü. Değerlerin yüksek çıkması üzerine yaşlı adamın acil servise götürülmesi kararlaştırıldı.

Yardım için aradığı yakını İstanbul'a gideceğini söyledi

Cep telefonundan bir yakınını arayan Muammer Cengiz cevap alamayınca polis memurundan yardım istedi. Polis memurunun aradığı yakını telefonu açtı. Ancak yaşlı adamın yanına gelemeyeceğini söyleyip İstanbul'a yolculuk edeceğini söyledi. Bu kez gözyaşlarına boğulan yaşlı adam yalnız kalınca ölmekten korktuğunu söyledi.

Ekiplerin teselli etmesiyle sakinleşen yaşlı adam, sedyeyle ambulansa alındı. Felçli adam ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğer ekipler de olay yerinden ayrıldı.

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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Felçli adam yalnız kaldığı evde ölmekten korkup hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

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