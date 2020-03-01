Felçli çiftin evinin önü ambulans için asfaltlandı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ardı ardına geçirdikleri rahatsızlıklar nedeniyle felçli olan yaşlı karı-kocanın yaşadıkları evinin önü ve bahçe bölümünün, ambulansın rahat giriş-çıkış yapabilmesi için asfaltlandığı bildirildi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, hasta ve engelli vatandaşların yaşadıkları sorunları ve altyapı eksikliklerini bir bir çözmeye devam ediyor. Hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyacı olan tekerlekli sandalye ve yürüteçleri temin eden, evde bakım hizmetleri veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir taraftan da gelen talepler üzerine altyapı ve üst yapı sorunlarını çözüyor.



Tarsus'a bağlı Baltalı Mahallesi'nde ikamet eden ve ardı ardına geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle her ikisinin de yüzde 90'ın üzerinde engelli raporu olan 4 çocuk babası 74 yaşındaki Ercan Öztürk ve 64 yaşındaki eşi Nadire Öztürk, Büyükşehir Belediyesi'nin yardımına koştuğu ailelerden biri oldu. Hastalıkları nedeniyle sık sık ambulansla hastaneye götürülmek zorunda olan ancak evlerinin elverişsiz bahçesi dolayısıyla ambulansın ulaşımı konusunda sıkıntı yaşayan çiftin sorunu, kısa sürede çözüldü. Çiftin oğulları ve torunlarıyla birlikte yaşadıkları evin ön bölümü ve bahçesi, ambulansın rahatlıkla giriş-çıkış yapabilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlandı.



"Talebimizi olumlu karşılayarak hemen asfaltlama çalışmasını gerçekleştirdiler"



Öztürk çiftinin oğulları Bekir Öztürk, "Annem ve babam felç geçirdiler. Babamın yüzde 90 engelli raporu var. Kalp rahatsızlığı nedeniyle sık sık hastaneye gitmemiz gerekiyor. Annemin de aynı şekilde felçten dolayı yüzde 93 engelli raporu var ve konuşamıyor. Anne ve babamı sık sık hastaneye götürüyoruz veya acil durumlarda ambulans geliyor. Fakat evimizin önü ve bahçesi engebeli ve çamur olduğundan dolayı ambulans giremiyordu. Zamanla yarıştığımız acil durumlarda bu sorun teşkil ediyordu. Maddi gücüm olmadığından yaptıramadığım için ben de durumu raporlarla birlikte Büyükşehir yetkililerine ilettim. Gelip gördüler ve talebimizi olumlu karşılayarak hemen asfaltlama çalışmasını gerçekleştirdiler" dedi. - MERSİN