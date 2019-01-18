Son Dakika Haberleri: Felçli Emin ve Ailesi Yardım Eli Bekliyor

Felçli Emin ve Ailesi Yardım Eli Bekliyor

1 saat önce

Hatay'da, 6 aylıkken geçirdiği çocuk felç sebebiyle yüzde 94 engeli bulunan 20 yaşındaki Emin Erdal'ın ailesi, çocuklarının tedavisi ve yaşadıkları maddi zorlukları aşabilmek için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Felçli Emin ve Ailesi Yardım Eli Bekliyor, System.String[]
Hatay'da, 6 aylıkken geçirdiği çocuk felç sebebiyle yüzde 94 engeli bulunan 20 yaşındaki Emin Erdal'ın ailesi, çocuklarının tedavisi ve yaşadıkları maddi zorlukları aşabilmek için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.


Yaklaşık 3 yıl önce eşi tarafından terk edilen 3 çocuk annesi Aslı Erdal, zihinsel ve bedensel engelli Emin için yaşam mücadelesi veriyor.


İskenderun ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde yaşayan Erdal ailesinin evleri borçlarından dolayı haciz edilme tehlikesi ile karşı karşıya.

Acılı anne Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır tedavi için birçok hastaneyi dolaştıklarını, oğlu Emin'in tüm zorluklara ve hastalığına rağmen hayata tutunmayı başardığını söyledi.


Engelli oğlunun günden güne zayıfladığını belirten Erdal, "Oğlumun durumu bizi hem maddi hem de manevi olarak etkiledi. İki tane kızım da liseye gidiyor, ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Sadece hasta oğlumu tedavi ettirmek, iki kızımı okutabilmek için mücadele veriyorum." diye konuştu.


Oğlunun bakıma muhtaç olmasından dolayı çalışamadığını belirten Erdal, "Evimize gelen yazıda evimizin hacizlik olduğunu öğrendik. Sokakta kalma tehlikesi ile karşı karşıyayız. Evin bizden alınacağı an çocuklarımla beraber sokaklarda olacağız. Gidecek yerim yok. Çocuğum hastaneye gitmesi gerekiyor götüremiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisini çocuklarına adadığını söyleyen Erdal, "Engelli çocuğum gözlerimin önünde günden güne eriyor. Oğlum kısa zaman içerisinde 30 kilo verdi. İki kız çocuğum okuyor. Yetkililerden zor durumuma çözüm bulmalarını istiyorum. Gidecek bir yerim yok. Çocuklarımın okutulmasını ve engelli çocuğumun tedavi edilmesini istiyorum." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:13 Kaynak: AA

Hatay, Kültür Sanat
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