Felçli Eşine 8 Yıldır Özenle Bakıyor

Adıyaman'da ev hanımı Fatma Ergün, inşaat ustasıyken 8 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalan eşine, büyük bir özenle bakıyor.

Adıyaman'da ev hanımı Fatma Ergün, inşaat ustasıyken 8 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalan eşine, büyük bir özenle bakıyor.



Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki İncebağ köyünde yaşamlarını sürdüren Fatma (42) ve Şevket (49) Ergün çifti, birbirlerine olan bağlılıklarıyla herkese örnek oluyor.



İnşaatlarda fayans ustalığı yapan Şevket Ergün, 2012 yılının ocak ayında Adıyaman-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında omuriliğinin zedelenmesiyle felç oldu.



Tekerlikli sandalyeye mahkum olan Ergün'ün en büyük destekçisi ise kendisinin yanından bir an olsun ayrılmayan eşi Fatma Ergün oldu.



"Benimle bebek gibi ilgileniyor



Şevket Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de geçirdiği kazanın ardından belden aşağısının felç kaldığını belirterek, eşinin o günden bugüne kendisiyle bir bebek gibi ilgilendiğini söyledi.



Malulen emekli olduğunu, geçimlerini de aldığı bu maaşla sağladıklarını anlatan Ergün, 5 çocuğunun olduğunu belirterek "Eşim bir gün bana of bile demedi. Kendisinden Allah razı olsun. Bana dört dörtlük bakıyor. Çocuklarımızdan 2'si evli. Tek hayalim, ölmeden diğer çocuklarımı da evlendirmek. Ben ona sinirlensem bile o bana hiç sesini çıkarmıyor. Yaklaşık 26 yıldır evliyiz. Bu süre içerisinde eşimle hiçbir konuda anlaşmazlık yaşamadım." diye konuştu.



Ergün, yetkililerinden tek isteğinin akülü sandalye olduğunu sözlerine ekledi.



"Eşimi çok seviyorum



Sağlığı yerinde olduğu sürece eşine bakmaya devam edeceğini anlatan Fatma Ergün ise eşini çok sevdiğini söyledi. Fatma Ergün, şunları kaydetti:



"Her işinde yardımcısı benim. Banyo yaptırıyorum, kıyafetlerini değiştiriyorum. Gezmek istediğinde köyde gezdiriyorum. Ona hiçbir zaman of bile çekmedim. Eşimi çok seviyorum, ayrılmayı bir gün bile aklımdan geçirmedim. Onu bu haliyle kabul ettim. Hepimiz bu duruma düşebiliriz. Benim bu fedakarlığımın karşısında eşim de bana teşekkür etmeyi ihmal etmiyor. Birbirimize karşı çok ilgiliyiz."

