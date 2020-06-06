Felçli eşine 9 yıldır sevgiyle bakıyor - Son Dakika

Muğla'da Emine Güler, 9 yıl önce felç olan 67 yıllık hayat arkadaşının her şeyi ile sevgiyle ilgileniyor.

Emine (88) ile Ömer Güler (90) çiftinin 67 yıldır tüm sıkıntılarının ilacı hep sevgileri oldu.

Evlilikleri boyunca birbirlerine hep destek olan çift, sorunlarını hiçbir zaman büyütmeden çözüme kavuşturdu.

Ömer Güler, 9 yıl önce tarlaya giderken düşünce çiftin hayatı birden değişti. Başını kayaya çarpan Güler, o günden sonra felç kalınca yatağa bağımlı yaşamaya başladı. Emine Güler, hayatını, felç kalan eşine adadı.

Gelini Fatma ve torunu Ömer Güler'in de desteğiyle eşinin yemeğini yediren, banyosunu yaptıran, temizliğiyle ilgilenen Güler, hayat arkadaşını sıkılmaması için hiç yalnız bırakmıyor.

"Ona bebek gibi bakıyorum"

Emine Güler, bugüne kadar eşiyle mutlu bir hayat sürdürdüklerini söyledi.

Yoklukta da varlıkta da hep dimdik ayakta durmasını bildiklerini aktaran Güler, şöyle konuştu:

"Çok şükür iyiyiz. Eşimin yemeğini veriyorum. Tuvaletini de yaptırıyorum. Şimdi en küçük problemde eşler ayrılıyor. Bizim zamanımızda öyle şeyler yoktu. Ben hacca gidemedim ama eşimi daha önce yolladım. Şimdi de ona bebek gibi bakıyorum. Birbirimize hürmet eder, bir laf söylemeyiz. 'Sen bugün niye yattın? Neden kalkmadın?' demeyiz. Binlerce kez halimize şükür. Ramazanı da çok güzel geçirdik. Oruçlarımızı da tuttuk."

Sorunları tatlılıkla çözüyorlar

Ömer Güler de evliliklerini karşılıklı anlayış içerisinde sürdürdüklerini dile getirdi.

Gençlik yıllarında çok çalıştığını, eşinin de hep kendisine destek verdiğini anlatan Güler, "Kimseye muhtaç olmadık. Birbirimizi üzmemeye çalıştık. Eşimle yaşadığımız küçük tartışmaları tatlılıkla çözüyoruz. Bizim köyümüzde yaşlılardan kavga ederek ayrılan olmadı. Yeni nesil eşini bırakıp gidiyor. Sağlık çalışanları da hep yardım ediyor. Hasta olduğumda ambulans, doktorlar evime kadar geliyor. Allah devletimizden ve sağlık ekiplerimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Çiftin gelini Fatma Güler ise kayınpederinin sol tarafının hiç hareket etmediğini belirterek, "Birbirimize yoldaşlık ediyoruz. Kayınvalidem bile bir şey isteyecek diye eşinin gözünün içine bakıyor. Onların birbirlerine olan sevgisini bilmeyen yok." dedi.